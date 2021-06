Infortunio per Andrea Delogu: la soccorre Stefano De Martino

editato in: da

Infortunio per Andrea Delogu, soccorsa da Stefano De Martino. La conduttrice e scrittrice ha raccontato su Instagram di essersi infortunata al piede. Ad aiutarla l’ex marito di Belen Rodriguez che l’avrebbe portata in braccio per quattro piani, riportandola, con molta probabilità, a casa.

“Non tutti gli eroi portano la maschera – ha scritto Andrea, condividendo uno scatto in cui mostra il piede infortunato -. Alcuni un six pack da urlo e la forza di portarti in spalla a piedi per quattro piani. Stefano, vai nella notte a proteggere altri innocenti”. Il commento è stato ricondiviso anche da De Martino che su Instagram ha raccontato la disavventura della presentatrice.

Non è chiaro come i due si siano conosciuti, forse nei corridoi della Rai dove lavorano entrambi. Andrea Delogu infatti ha condotto diverse trasmissioni, mentre Stefano è il padrone di casa di Stasera tutto è possibile. A unirli anche l’amicizia comune per Ema Stokholma, dj e scrittrice che ha realizzato per l’ex ballerino un quadro ed è legatissima alla Delogu.

Quest’ultima sarebbe tornata single dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari. Ormai da mesi si rincorrono indiscrezioni riguardo l’addio fra l’attore e la presentatrice dopo le nozze celebrate nel 2016. Stefano De Martino invece ha chiuso definitivamente il legame con Belen Rodriguez. La showgirl argentina, da cui ha avuto il figlio Santiago, presto diventerà mamma per la seconda volta. Aspetta infatti un figlio da Antonino Spinalbese, suo nuovo compagno.

“I sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci e per me non ha più senso dire che il matrimonio è fallito – aveva spiegato qualche tempo fa, parlando della fine del matrimonio con Belen -. Io dico che nella migliore delle ipotesi si è compiuto. Ma ogni storia s’amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento. Dobbiamo far pace con questa visione e non usare un termine così negativo”.

“Sono felicemente scapolo – aveva aggiunto -. Ho imparato a stare da solo e sarà la mia più grande prigione. Quando capisci che la persona con cui stai meglio sei tu è un problema perché si cercano gli altri proprio per non riflettere e riversare su di loro il compito di farlo. Invece quando impari ad ascoltarli è difficile far entrare qualcuno nella tua zona di conforto”.