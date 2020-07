Simona Ventura a Cellino San Marco: lo scatto con Al Bano e Loredana Lecciso su Instagram

editato in: da

In questi caldi giorni estivi, Simona Ventura si sta godendo un po’ di relax in Puglia – dove in realtà è approdata per un’occasione davvero speciale. E tra le tappe più belle della sua gita fuori porta, non poteva mancare una visita alle Tenute Carrisi.

Siamo nel cuore del Salento, in un piccolo paesino di campagna divenuto ormai famosissimo: Cellino San Marco è il luogo che ha dato i natali al celebre cantante Al Bano Carrisi, che ancora oggi abita in queste splendide e accoglienti terre. Anzi, vi ha dato vita ad una vera e propria realtà agricola che, tra vigneti e uliveti, gode di una rigogliosa vegetazione e di un panorama incredibile. Simona Ventura, assieme al compagno Giovanni Terzi, non si è dunque lasciata sfuggire l’occasione per fare visita ai suoi amici presso le Tenute Carrisi.

Come testimonia una bellissima foto pubblicata dalla conduttrice su Instagram, Al Bano e Loredana Lecciso hanno accolto calorosamente i loro ospiti. Simona Ventura, nel condividere questo scatto, ha dedicato splendide parole al cantante pugliese: “La storia di un’amicizia… La storia di un grande uomo, nato nella terra di Puglia, che divenne una star internazionale. Grazie Al Bano, per come mi insegni la vita da tempo”.

La conduttrice ha poi immortalato in una serie di splendide istantanee alcuni scorci bellissimi del paesaggio che si può ammirare presso le Tenute Carrisi, pubblicandole poi tra le sue storie di Instagram: “Non solo musica e talento, ma passione per le sue terre” – ha commentato la Ventura. Anche Loredana ha deciso di condividere un bel selfie in compagnia di Simona: le due donne, con un sorriso smagliante stampato sul volto, hanno regalato ai loro fan un’istantanea davvero graziosa.

Per la presentatrice, questi sono giorni decisamente speciali: la sua “vacanza” è infatti dettata dalla partecipazione alla manifestazione dei Magna Grecia Awards, durante la quale lei stessa ha ricevuto un importante riconoscimento. “È sempre un grande privilegio ricevere un premio così importante come il Magna Grecia Awards, ma riceverlo in terra di Puglia mi riempie il cuore di gioia. Non venivo qui dal 2010. Colori, festa e tanti amici… grazie!” – ha scritto la Ventura sui social.

Con lei, molte altre star del panorama italiano quali Lorella Cuccarini e Carla Fracci, alle quali Simona ha dedicato un bellissimo pensiero: “Due grandi donne, due artiste… Ma soprattutto due grandissime professioniste da cui imparare. Dividere il Magna Grecia Awards con voi è stato un grande onore. A presto!”.