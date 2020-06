Simona Ventura senza filtri su Instagram: “Ognuna di noi ha la sua bellezza”

editato in: da

Estate, tempo di foto in bikini e di “lotte” social a chi mostra il fisico migliore. Simona Ventura, lungi dal lasciarsi sopraffare da un sistema che punta alla perfezione come unico modello possibile di bellezza, si svela su Instagram senza filtri e lascia tutti a bocca aperta.

In questo mondo in cui sembra sempre più importante apparire, c’è chi si distingue con la sua voce fuori dal coro. E così, in un tripudio di foto ritoccate con Photoshop, di filtri e di make up “sempre e comunque”, spicca il bellissimo scatto di Simona Ventura. La conduttrice si mostra in tutta la sua naturalezza, mentre esce dall’acqua dopo una giornata di relax e divertimento ad Alassio, dove sta trascorrendo le sue vacanze. Anche la sua è una foto in bikini, come quelle che tanto vanno di moda, ma è accompagnata da un messaggio fantastico.

“Estate 2020. Eccomi qui ad Alassio, in questa estate particolare, fiera dei miei 55 anni. È una scelta forte, visto che ormai viviamo in un mondo ossessionato dall’essere perfetti, cancellando ogni difetto (perlomeno superficialmente” – ha esordito la Ventura su Instagram. “Io che ho vissuto le mie esperienze di vita al momento giusto, ora, dopo quello che abbiamo passato, sono serena! Sapendo che, a parte la pancetta che davvero è difficile debellare (soprattutto perché alla fine sono una buona forchetta) faccio ancora la mia porca figura”.

In effetti, Simona non ha proprio nulla da nascondere dietro qualche filtro. A 55 anni, con tre figli all’attivo, ha ancora un corpo eccezionale. E non sarà certo qualche centimetro in più di girovita a celare al mondo intero la persona straordinaria che è. In questo momento, piuttosto che pensare a diete e Photoshop, preferisce godersi le vacanze e il suo romantico amore con Giovanni Terzi – soprattutto ora che il loro matrimonio è stato rimandato. La Ventura, per concludere, ci regala una bellissima lezione: “Non abbiate paura, poiché ognuna di noi ha la sua immensa bellezza”.

Ed è proprio vero: per fortuna, da qualche tempo a questa parte sono molte le donne che dicono no ad una bellezza stereotipata, per lasciar spazio anche a qualche piccolo difetto. Le star condividono i loro scatti al naturale, mostrando un nuovo ideale di perfezione al quale tutte noi possiamo finalmente ambire senza problemi. Simona Ventura è solo una delle voci contrarie, che stanno diventando sempre più numerose sul web.