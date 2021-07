Sharon Stone, la nuova presunta fiamma è RMR, rapper mascherato (25 anni)

editato in: da

Sharon Stone compie 63 anni: vita, carriera e amori

Ci aveva appena lasciato senza fiato sfoggiando un fisico perfetto, fasciato in un bikini giallo, a 63 anni. Oggi, Sharon Stone torna a far parlare di sé. Scioccando un’altra volta i fan, per ben altre ragioni.

La notizia bomba, lanciata da Page Six e ripresa dal Daily Mail e altri tabloid internazionali, è che l’attrice starebbe vivendo un’estate bollente con un nuovo toy boy 25enne, dall’aspetto inquietante: il rapper in ascesa RMR.

“Le spie di Page Six hanno pizzicato la Stone, 63 anni, e RMR, 25, in vari appuntamenti insieme a Los Angeles”, si legge sul tabloid. “La scorsa settimana, sono stati visti da Delilah e The Highlight Room, mentre si scatenavano con musica hip-hop”.

“Sta sicuramente trascorrendo un’estate da ragazzaccia sexy”, ha detto una fonte a Page Six. “Erano insieme al PND di Drake, e stavano cantando e stappando bottiglie. Ballavano l’hip-hop e c’era anche Chris Brown.

RMR, classe 1996, artista in rapida crescita, che protegge la sua identità indossando un passamontagna e griglie dorate sui denti, “la rispetta e pensa che sia una figa pazzesca”, secondo un insider, che aggiunge che hanno trascorso gli ultimi mesi insieme.

I gusti sono gusti e ognuno fa della sua vita sentimentale ciò che vuole, ma tra l’ex marito Phil Bronstein, giornalista americano che è stato fidanzato anche con Kamal Harris, e il rapper RMR c’è un abisso. “Come si cambia”, cantava la Mannoia, ed è proprio vero che tutto il mondo è paese…