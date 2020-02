Shannen Doherty e la sua (nuova) battaglia contro il cancro

Shannen Doherty e la sua nuova battaglia contro la malattia. Lo ha rivelato lei stessa in tv, a inizio febbraio: “Il cancro è tornato, è al quarto stadio”.

L’attrice, che era stata colpita dalla malattia nel 2015 ma aveva condiviso la gioia di averlo sconfitto, nel 2017, ad un anno esatto dalla morte del suo inseparabile compagno di Beverly Hills 90210, Dylan-Luke Perry, ha confessato tra le lacrime di dover affrontare una nuova durissima prova.

Shannen ha postato su Instagram una bella foto di lei a cavallo, di spalle, e la didascalia:

Voglio ringraziare tutti voi per l’amore, le preghiere e il sostegno. È un momento strano e mi manca la terra sotto i piedi.

Dire che sono stressata è un eufemismo. Dire che sto lottando è riduttivo. Ma credo che troverò il mio sostegno.

Scaverò in profondità per trovare la forza di cui ho bisogno per affrontare tutto. Prego affinché riesca a farlo con dignità e grazia.

Ho così tanto da dire. E così tanto da condividere. Lo farò. Per ora sappiate quanto siete in grado di sollevarmi