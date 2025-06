Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Selena Gomez

Nuova stagione, nuovo look: forse non una legge uguale per tutte, ma per le più impavide ed inclini al cambiamento di certo. E non importa quanto si sia belle, menefreghiste, ricche, famose e relativamente dotate di fiducia e autostima, stravolgere la propria immagine richiede universalmente comunque il grande coraggio di saper rischiare, per poter cambiare. Lo sa meglio di tutte Selena Gomez, che per accogliere degnamente l’estate 2025 – forse spinta anche dal grande caldo, diciamocelo – ha deciso di lanciarsi con un inedito taglio capelli.

Selena Gomez, il nuovo taglio corto, sfilato e con frangia per l’estate 2025

Come occupare il tempo in modo alternativo nella prima domenica ufficiale d’estate? Adottando un nuovo quanto strategico hairstyle, che ci faccia sentire come una nuova versione di noi e ci permetta oltretutto di affrontare in modo più leggero le temperature in costante ascesa. Se non alla portata di tutte, questa è sicuramente stata la tattica di Selena Gomez.

L’artista e imprenditrice beauty, a quanto pare, ha scelto di inaugurare la sua calda stagione 2025 con un taglio di capelli medio-corto: uno shag, per essere precisi, messy e sbarazzino al punto giusto.

A gran sorpresa e al suon di “I would, but I’d regret it, then get it redone so I simply wont” è perciò apparsa sui social con un look completamente rivoluzionato, che dopo qualche attimo di indecisione del tutto naturale pare voler segnare definitivamente il suo ritorno all’era della frangia.

Dietro al furbo shag sfilato, un taglio ispirato all’atmosfera ribelle tipicamente anni Settanta, vi sarebbero nientemeno che le mani del noto hairstylist Orlando Pita: lunghezza media, frangia wispy e vaporosi volumi su texture mossa hanno regalato alla cantante di Sunset Blvd rinnovata freschezza, una condita di un’irresistibile connotato sensuale.

Un hairlook, quello della madre di Rare Beauty, che con con il suo insito movimento e la sua allure naturale e disordinata ad arte pare volersi candidare a taglio perfetto per l’estate: ideale per chi desidera alleggerire e rinfrescare la propria immagine senza necessariamente rinunciare alla femminilità ed alla personalità che soltanto una lunga e fluente chioma sa conferire.

A chi sta meglio? Sicuramente a chi vanta lunghezze mosse o leggermente ricce, secondo gli esperti del settore, ottimo su capelli medi e corposi e meno su quelli molto fini o troppo lisci. Proprio come Selena Gomez ci ha insegnato nelle ultime ore, per l’appunto, parliamo di un hairstyle che va portato sapientemente spettinato, in modo quasi casuale, con una piega che ne valorizzi il più possibile il volume, dalla radice, alleggerendosi via via in prossimità delle punte; facilmente adattabile, per questo, ad ogni momento della giornata e sì, anche alla spiaggia.

Selena Gomez e Hailey Bieber smettono di seguirsi su Instagram: è di nuovo guerra?

Pareva che tra Selena Gomez e Hailey Bieber, antiche rivali con l’ingombrante nome di Justin Bieber in comune, il clima si fosse definitivamente disteso. È stato così almeno sino all’ultimo, ambiguo gesto social delle due, a lasciar intendere come tra loro vi sia tuttora una tensione di fondo mai davvero sopita.

Con entrambe felicemente fidanzate, sembrava che le malelingue fossero state messe a tacere una volta per tutte ma tra l’ex della cantante e la proprietaria di Rhode, secondo alcune fonti, sarebbe in corso un periodo delicato: lei sarebbe stata avvistata per più di una volta senza fede al dito, alimentando così le voci di un presunto divorzio nell’aria.

Ebbene, nelle ultime ore Hailey e Selena hanno smesso di seguirsi a vicenda su Instagram. Secondo i più maliziosi il motivo dietro a questo colpo di scena sarebbe da imputare ad una ipotetica gelosia della seconda legata ai recenti successi lavorativi dell’altra, che ha da poco firmato la vendita del suo brand a E.L.F Beauty per un valore di 1 miliardo di dollari. Secondo altri, ancora, la causa scatenante sarebbe, per l’ennesima volta, Justin. La verità, purtroppo, non ci è ancora data sapere, ma qualcosa suggerisce che verremo presto a scoprirla.