“Sei dimagrita troppo”, Belen Rodriguez replica su Instagram e spiega cosa è successo

“Sei dimagrita troppo”. Belen Rodriguez non resta in silenzio, ma replica a chi commenta con poca delicatezza la sua forma fisica. La showgirl argentina ha risposto ad un utente che su Instagram ha scritto un commento sotto una sua foto, affermando che sarebbe dimagrita troppo.

Purtroppo ormai da tempo sembra lecito, per alcuni utenti, esprimere giudizi sull’aspetto fisico dei vip, commentando le foto su Instagram. L’ultima vittima degli haters è stata Belen Rodriguez che sotto ad una sua immagine pubblicata sui social ha visto comparire una frase con scritto: “Sei diventata troppo magra”.

La showgirl argentina non è rimasta in silenzio, ma ha risposto a tono. Belen ha svelato di aver preso quattro chili, in realtà, è di amare alla follia il suo fisico. “Ad essere sincera ho preso quattro chili. E li adoro”, ha scritto.

Una risposta a tono che dimostra come sia fuori luogo e irrispettoso commentare il corpo degli altri, esprimendo giudizi non richiesti. Qualche giorno fa lo stesso era accaduto ad Alena Seredova, sempre su Instagram.

“Sei più bella adesso che sei più formosa che quando eri giovane”, le aveva scritto un utente. L’ex compagna di Gigi Buffon non si era scomposta e con grande intelligenza aveva replicato: “Una perde sedici chili e tu mi ci ficchi la parola “adesso che sei più formosa”. Mi dovrei offendere? No”.

La nuova vita di Belen Rodriguez

40 anni e una splendida carriera alle spalle, Belen Rodriguez è caduta più volte in questi anni e si è sempre rialzata, con coraggio e determinazione. Oggi la showgirl ha finalmente trovato la serenità che cercava da tempo dopo la fine del legame con Stefano De Martino.

I due si sono sposati nel 2013 e hanno avuto un figlio, Santiago. Per anni si sono presi e lasciati, combattendo con sentimenti contrastanti, fino alla decisione di separarsi definitivamente, arrivata qualche tempo fa.

“Non ho avuto una vita facile, sono andata via di casa a 16 anni, vengo dal popolo, ho raggiunto i miei obiettivi faticando e rinunciando a qualcosa – ha raccontato di recente al settimanale Chi -. Tanti anni di tv, la fama stressante, tante cose che ho portato sulle spalle senza compromessi. Non ho mai avuto gente che mi aiutasse, non sono mai stata la “fidanzata di”, sono cose che alla fine pesano sulla vita personale”.

La showgirl ha affrontato l’inferno della depressione e più volte ha spiegato di aver combattuto con i fantasmi del passato e con episodi che le hanno causato grande dolore.

“La depressione è una malattia riconosciuta che c’entra con la tristezza, con le cose che ti sono successe – ha detto -. Io non faccio la vittima, ognuno è artefice del proprio destino: anch’io ho pensato di agire in un determinato modo, di rimanere in diversi luoghi che non mi appartenevano più”.

Oggi è più consapevole e sicura di sè: “Sono una che si prende sempre le proprie colpe, anche più di quelle che ha. Mi sono capitate cose che capitano a tutti, sono dispiaceri che possono tramutarsi in disagi fisici”.