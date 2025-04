Sarah Toscano: “Maria De Filippi mi ha fatto piangere”. Berrettini? Storia mai decollata

Fonte: Getty Images Sarah Toscano

Dal rapporto con Maria De Filippi a Matteo Berrettini: Sarah Toscano si è raccontata senza filtri a Giulia Salemi, nel podcast Non lo faccio x moda. La cantante lanciata da Amici ha ammesso che il rapporto con la conduttrice Mediaset non è iniziato nel migliore dei modi mentre con il celebre tennista non c’è stato alcun legame dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025.

Il rapporto tra Sarah Toscano e Maria De Filippi

Nel programma di Giuli Salemi, Sarah Toscano ha ricordato i casting di Amici, quando ha incontrato per la prima volta Maria De Filippi. All’epoca la bionda presentatrice aveva fatto un commento negativo che è rimasto impresso alla cantante.

“Ho fatto il primo casting davanti a lei, mi aveva detto che non le era piaciuta la scelta della canzone, probabilmente l’ha fatto per vedere come reagivo. Mi ha detto che non era adatta su di me. Sono tornata in treno piangendo“.

Ma si sa: le storie migliori spesso iniziano in salita. E infatti, quella che sembrava una porta chiusa si è trasformata nel giro di poco tempo in un trampolino di lancio molto importante. Sarah è stata richiamata dal programma e ha poi vinto la ventitreesima edizione del talent show conquistando tutti, anche Maria.

Oggi l’artista ha mantenuto un bel rapporto con la conduttrice, tanto che l’ha sentita prima e durante la sua partecipazione a Sanremo 2025, un’esperienza molto importante per Sarah.

“Ci sentiamo ancora adesso. L’ho sentita prima e anche durante il Festival per tenerla aggiornata. Mi ha detto di non dare peso alla classifica e di essere contenta già del fatto di essere lì”.

La Toscano ha precisato: “Vederla è un po’ difficile, è più impegnata di me. La donna più impegnata di Italia. Durante il programma la si vedeva molto più spesso di una volta a settimana”.

La storia tra Sarah Toscano e Matteo Berrettini

Durante l’intervista con Giulia Salemi, Sarah Toscano è poi tornata a parlare dell’ironico gossip circolato sui social dopo la fine di Sanremo 2025, ovvero quello di un presunto flirt con il tennista Matteo Berrettini. Era stata lei a commentare con ‘ti amo’ sotto un’intervista e lui aveva poi iniziato a seguirla su Instagram.

“Non l’ho mai conosciuto, sfatiamo questo mito. Non ci siamo mai scritti, l’unica interazione è stato quel commento sotto l’intervista”, ha spiegato la Toscano per poi aggiungere: “Era quel ti amo nel senso di ‘ti amo in tutto’. Sono rimasta shockata quando ha commentato”.

Ad oggi la diciannovenne è single e in cerca del grande amore. Ha ammesso di non aver mai detto seriamente a nessuno ‘ti amo’ se non alle sue amiche.

Sarah Toscano ha rivelato le caratteristiche del suo uomo ideale, o meglio del suo principe azzurro.

“Fisicamente mi deve piacere. Poi ci sono alcune caratteristiche mentali che mi devono piacere. Dev’essere una persona sveglia, intelligente, che abbia un piano per il futuro, che sappia qualcosa della vita. Ci sono alcune cose generali che una persona deve avere. Poi ammetto che ho anche paura di avere una relazione”.