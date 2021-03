Sanremo 2021, Mahmood e Diodato ospiti

editato in: da

Sanremo 2021, i super ospiti del Festival

Ci saranno anche Mahmood e Diodato fra gli ospiti di Sanremo 2021. Ad annunciarlo è stato proprio Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival, che ha svelato le ultime novità della kermesse in un’intervista a Repubblica.

Sul palco dell’Ariston quest’anno saliranno due fra i vincitori più amati di Sanremo. “Martedì apriamo con Diodato e Fai rumore – ha spiegato -, non solo perché ha vinto l’anno scorso ma perché la sua bellissima canzone è diventata un inno durante il lockdown. Per milioni di italiani ha assunto un altro significato”. Venerdì invece sarà la volta di Mahmood. “È uno dei simboli del rinnovamento di Sanremo. È ospite nella serata delle Nuove proposte. Mahmood è nato qui, su questo palco. Sono felicissimo che venga”.

Mahmood ha trionfato all’Ariston nel 2019 con Soldi, mentre Diodato è stato il protagonista dell’edizione 2020 (segnata dall’esclusione di Morgan e Bugo) con Fai rumore. La sua esibizione, avvenuta nell’Arena di Verona vuota in occasione dell’Eurovision Song Contest (chiamato Europe Shine a light – Accendiamo la musica durante la pandemia) é diventato un simbolo di resistenza e di voglia di rinascere durante il periodo più duro dell’emergenza Coronavirus.

Sono tanti gli ospiti attesi sul palco dell’Ariston, da Achille Lauro, che realizzerà cinque quadri, a Zlatan Ibrahimovic che in una delle sue apparizioni sarà affiancato da Sinisa Mihailovic, allenatore del Bologna. Fra gli artisti più attesi al Festival anche Alessandra Amoroso, il marciatore Alex Schwazer, i Negramaro, Il Volo, che realizzerà un omaggio a Ennio Morricone, Alberto Tomba e Federica Pellegrini.

Il Festival di Sanremo 2021 quest’anno sarà ricco di emozioni. Ad affiancare Amadeus, oltre agli ospiti, ci saranno numerose co-conduttrici, da Elodie a Ornella Vanoni, sino a Simona Ventura e Barbara Palombelli. “Lacrime? Non temo di commuovermi, ma se dovesse capitare non ho pudore, sono uno che i propri sentimenti li esterna – ha confessato il conduttore -. Così come mi diverto sul palco, non trattengo lacrime“. Al suo fianco ci sarà Fiorello che regalerà al pubblico momenti di puro divertimento: “Lui è fondamentale. Mi ripete ‘meno male che ci sei’. E io gli rispondo: ‘No, meno male che ci sei tu’”.