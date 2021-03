Sanremo 2021, Barra e Santamaria nel quadro di Achille Lauro

editato in: da

Sanremo 2021, i super ospiti del Festival

Francesca Barra e Claudio Santamaria sono i protagonisti di uno dei quadri di Achille Lauro a Sanremo 2021. Ad annunciarlo è stato l’attore che su Instagram ha pubblicato uno scatto in cui posa insieme alla moglie e al cantante. “Ci vediamo a Sanremo nel quadro super segreto di Achille” ha scritto Santamaria.

Non è la prima volta che Lauro collabora con l’attore e la giornalista. La coppia aveva conosciuto l’artista durante le riprese del video di Bam Bam Twist, uno dei suoi singoli di successo. “La mente di Lauro è una factory: è creativo, geniale, molto generoso – ha raccontato Francesca Barra all’Ansa -. Quando lo abbiamo conosciuto, ci ha talmente coinvolto con il suo entusiasmo contagioso che era impensabile dirgli di no. Ci ha chiamato, ci siamo fidati e affidati a lui”.

Secondo le prime indiscrezioni la Barra e Santamaria saliranno sul palco dell’Ariston mercoledì nella seconda delle cinque attesissime serate del Festival di Sanremo 2021. “Io e Claudio siamo due professionisti complici nella vita e nel lavoro – ha spiegato la scrittrice-: aderire allo spettacolo, avere una coppia sul palco, anche solo inviare un messaggio di amore in un momento in cui questa espressione non deve mancare, ci è sembrato incoraggiante contro l’odio o i fenomeni che scatenano l’animo umano. È un modo per dimostrare che, anche se siamo imperfetti, l’amore vince, è forza, va contro il pregiudizio. Ero molto severa con me stessa: con Claudio si è risvegliata quella bellissima consapevolezza che non bisogna essere rigidi, ma concedere alla propria anima di potersi esprimere in tutti i modi che vogliamo. Se la pandemia, come credo, ci doveva cambiare, uno di questi cambiamenti è proprio la libertà con cui mi sono concessa di liberarmi da tutto”.

Qualche anticipazione è arrivata anche da Achille Lauro che alla vigilia di Sanremo ha rivelato qualche dettaglio sulle sue performance. “Sarò un velo di mistero sulla vita – ha rivelato in una lunga lettera inviata ai giornalisti -, sarò la solitudine nascosta in un costume da palcoscenico, sarò sessualmente tutto, genericamente niente. Sarò esagerazione, teatralità, disinibizione. Sarò peccato e peccatore. Porterò un messaggio del mondo all’umanità e chiederò che Dio ci benedica”.