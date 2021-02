Sanremo 2021, Amadeus svela la verità sulla Incontrada e il suo possibile addio

editato in: da

Sanremo 2021: le donne sul palco dell’Ariston

Amadeus svela la verità su Vanessa Incontrada a Sanremo 2021 e parla del suo possibile addio, paventato negli ultimi giorni. Le ultime settimane sono state particolarmente difficili per il conduttore, che ha dovuto fare i conti con le polemiche riguardo la presenza o meno del pubblico nel teatro Ariston. Dopo aver ricevuto il via libera dal Comitato Tecnico Scientifico per il protocollo della 71esima edizione della kermesse, Amadeus ha chiarito la sua posizione, affermando di non aver mai minacciato di lasciare Sanremo.

“Io sono sempre stato disteso, di carattere lo sono, poi fare Sanremo è un privilegio – ha affermato ospite di Italia Sì -. Non sono mai stato nervoso: quando mi hanno dipinto nervoso in realtà non lo sono mai stato. Non ho mai voluto abbandonare Sanremo. C’è un lavoro da maggio: ho ascoltato 960 canzoni tra i Giovani, 300 canzoni dai Big. Figuriamoci se nella mia testa è passata per un solo secondo l’idea di non fare Sanremo: mai e poi mai. Poi ci sono 300 persone che stanno costruendo un palco bellissimo, dal 2 gennaio. C’è un lavoro di tante persone, quindi assolutamente si va avanti”.

Amadeus ha specificato di non aver mai pensato di lasciare la direzione della kermesse nei giorni in cui si parlava del pubblico al Festival, spiegando anche il significato di un post pubblicato dalla moglie Giovanna Civitillo sui social. “Instagram è di Giovanna – ha detto -: quello che lei ha postato era riferito a me nei giorni in cui c’era fatica, amarezza, perché puoi immaginare che c’è stato un momento che abbiamo fatto più riunioni tecniche per i protocolli sanitari che quelle artistiche, quindi eravamo davvero affaticati. E quando si è detto che io non avrei voluto fare Sanremo – cosa assolutamente non esatta – in quel momento nel capire cosa fare, […] quel post fatto da lei era indirizzato a me, per dire: “Sii saggio: pensa!”. Mio figlio mi ha chiamato e mi ha detto. “È vero papà che fai Sanremo?”. Io in quel momento ho capito che, in qualsiasi momento e in qualsiasi maniera, Sanremo va fatto, anche con la platea vuota”.

Amadeus ha poi confermato la presenza all’Ariston di Ornella Vanoni. La cantante sarà presente al Festival di Sanremo e si affianca agli altri personaggi già annunciati dal direttore artistico, come come Matilda De Angelis, Naomi Campbell ed Elodie. Resta invece un mistero la possibile partecipazione di Vanessa Incontrada. “L’ho incontrata – ha chiarito Amadeus -, ma non dico di più”. Segno che la conduttrice potrebbe presto sbarcare al Festival come sperano in molti.