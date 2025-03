Fonte: IPA Rosanna Fratello

Una carriera lunghissima, fatta di grandi successi e di tormentoni tornati alla ribalta come Se t’amo, t’amo, diventato una hit di TikTok dopo i balletti al Grande Fratello con Stefano Miele. Rosanna Fratello oggi ha praticamente cambiato vita ma di quel passato fatto di fama e gratificazioni non ha dimenticato praticamente niente. Neanche della passione che Massimo Ranieri nutriva per lei, arrivando al punto di desiderare di sposarla.

La rivelazione su Massimo Ranieri

Sono una donna non sono una santa, cantava proprio lei, che è stata velatamente corteggiata da alcuni dei suoi più grandi colleghi. Massimo Ranieri, per citarne uno, che pare volesse addirittura costruirsi una vita insieme a lei: “Me n’ero accorta però feci finta di niente. In alcune foto insieme si vede bene che mi guarda con l’occhio languido. Durante una tournée in America rivelò a mia figlia, che aveva 12 anni: ‘Sai, piccola, volevo sposare tua madre, ma lei non mi ha voluto'”, ha raccontato a Corriere della Sera.

Ma l’uomo della sua vita, oltre al marito Pino Cappellano che ha sposato nel 1975 e dal quale ha avuto sua figlia, è stato certamente Cristiano Malgioglio. Ed è da lui che ha avuto la prima spinta per sperimentare qualcosa che fosse diverso da quello che aveva provato fino a quel momento. A partire dalla copertina di Playboy: “Mi convinse Cristiano Malgioglio. Un giorno passò al negozio di intimo che gestivano i miei. ‘Io stravedo per te’. Siamo diventati amici. Mi ha prodotta per 8 anni. Dovevamo lanciare Schiaffo, scritta per me, un brano molto sensuale. Ci voleva un’idea forte. E poi in quel periodo lo facevano tutte, Iva Zanicchi, Patty Pravo“. E prosegue: “Sul set cercavo di scoprirmi meno possibile. In copertina si vedeva giusto il seno, le foto della mia amica Iva erano molto più spinte. Cristiano ricorda che quel numero è stato ristampato, andò a ruba. Però le mutande le avevo. Ora queste cantanti sono tutte nude, puntano su quello, perché le canzoni poco dopo te le dimentichi”.

Il rapporto con le colleghe

Con grande sincerità, Rosanna Fratello ha anche parlato del legame con alcune delle sue colleghe che non sarebbe per niente buono: “Con Mina ho avuto un rapporto bellissimo, una volta mi mandò le rose. Iva è molto carina, ci sentiamo spesso. Altre erano più altezzose, se la tiravano. Patty Pravo? Beh, si vede no?”, ha spiegato, soffermandosi poi su Ornella Vanoni e su Loretta Goggi, che ha definito addirittura come invidiosa di lei.

“Non mi ha mai sopportato, ha sempre detto peste e corna di me, convinta che Alfredo Rossi, il nostro discografico, mi preferisse. Io ero una del popolo, lei più snob. Io avevo vent’anni, lei il doppio. Ma se i suoi dischi con le canzoni della mala non vendevano mica era colpa mia”, ha raccontato su Ornella Vanoni, “ricordo un volo da Milano a Bari, si ballava tanto. Io stavo malissimo, l’hostess mi diede il sacchetto. Ornella mi ignorò, restò tutto il tempo voltata dall’altra parte”. Da Fabio Fazio l’aveva perfino definita come “Regina cattiva di Biancaneve”: “La rispetto, accetterei volentieri i suoi consigli, che non mi ha offerto allora. La aspetto sempre per un caffè, ma finora non ha accettato”.

E infine, l’affondo su Loretta Goggi: “Per due volte ha parlato male di me in tv, a Tale e quale. Disse che non era più attuale e che quando canto vibro, insomma che mi trema la voce. Secondo me è invidiosa. O gelosa, perché tanti anni fa, per il brano Amsterdam, ho fatto un balletto con suo marito Gianni Brezza. Magari lui ha detto qualcosa e Loretta si è seccata, chissà. Ad ogni modo le ho risposto che lei invece non ha personalità nella voce, perché è un’imitatrice”, ha concluso.