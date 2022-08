Romina Carrisi su Instagram: “La mia ansia è uno schiaffo”

Fonte: IPA Romina Carrisi, il racconto della sua ansia su Instagram

Romina Carrisi ha condiviso sul suo profilo Instagram il racconto di un momento delicato che l’ha vista protagonista durante quella che avrebbe dovuto essere una semplice nuotata: la figlia di Al Bano e Romina ha rivelato di convivere da anni con l’ansia, che anche questa volta si è prepotentemente insinuata in un momento quotidiano facendole vivere un brutto episodio.

Romina Carrisi, la lotta con l’ansia: il racconto

Una sua foto che la ritrae mentre sale in barca con lo sguardo basso e il racconto di un episodio che ha vissuto mentre cercava di svolgere un’attività semplice, di normale abitudine (soprattutto estiva) e che ha compromesso la tranquillità di un bel momento da vivere serenamente.

“Facciamo una nuotata, ci fa bene”, questo l’intento iniziale di Romina Carrisi. “Si, certo… peccato che la mia cara vecchia amica Ansia ha deciso di aggiungersi nel bel mezzo della mia traversata e farmi compagnia con i suoi dolci artigli graffiando la mia mente e accorciando il mio respiro”, ha spiegato l’ospite fissa di Oggi è un altro giorno. “Annegherai. Perderai fiato e annegherai. Non vedi né il fondale, né davanti a te. È giunta la tua fine, non arriverai mai”, una serie di brutti pensieri ha invaso in quel momento la testa della figlia di Al Bano e Romina Power, che però conosce bene la sua ansia avendoci avuto a che fare altre volte.

“La mia ansia è schietta. Non ha mai fatto la ruota panoramica con le parole. La conosco da anni ma ogni volta che arriva è come ricevere il primo schiaffo e l’ultimo bacio”, ha scritto in conclusione.

Romina Carrisi, l’amore con Stefano

Galeotta fu Serena Bortone insieme al suo programma Oggi è un altro giorno, in cui Romina Carrisi è ormai una presenza fissa; le prime voci su un presunto nuovo amore trovato in televisione avevano iniziato a fare il giro tempo fa, ma adesso sembra non esserci più alcun dubbio.

Dietro le quinte del programma, la figlia di Al Bano e Romina ha conosciuto il regista Stefano Rastelli che, nonostante sia sempre dietro la telecamera, è riuscito a conquistare il cuore della bella Romina. Nonostante la differenza d’età (lei 35, lui 52), tra i due pare sia scoppiata proprio la scintilla e appaiono anche sui social sempre con il sorriso.

In occasione dei suoi 35 anni, Romina ha festeggiato insieme alla sua famiglia, agli amici e, ovviamente, anche insieme al regista. Nonostante non sia mai stata una persona con l’intenzione di raccontare il proprio privato sui social, questa volta si è lasciata sfuggire alcune storie su Instagram in cui era presente l’uomo. Nessuna ufficializzazione plateale, solo il suo quotidiano condiviso con i suoi follower che si sono preoccupati per lei dopo il racconto del brutto episodio in relazione all’attacco d’ansia. Non è da escludere che Stefano Rastelli fosse con lei in quel momento, perché i due si erano già fotografati insieme in vacanza, dimostrando che la differenza d’età ha solo a che fare con dei semplici numeri e che i rapporti possono andare oltre tutto.