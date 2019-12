Rocio torna a sorridere con la Incontrada dopo le polemiche con Bova e Chiara Giordano

editato in: da

Serena e sorridente. Così è apparsa Rocio Munoz Morales durante la trasmissione di Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, Vent’anni che Siamo Italiani. Eppure l’attrice spagnola, attuale compagna di Raul Bova, viene da un periodo pesante, fatto di critiche e polemiche seguite alle dichiarazioni di Chiara Giordano, ex moglie dell’attore.

L’attore, infatti, si è separato dalla Giordano nel 2013, stesso anno in cui ha conosciuto l’attuale compagna Rocio Munoz Morales. La loro conoscenza, quindi, ha scatenato si da subito il gossip e voci di tradimento. A fare silenzio, in quel periodo, proprio l’ex moglie, che probabilmente stava affrontando grandi difficoltà dal punto di vista emotivo.

Della questione Chiara Giordano ha iniziato a parlare solo recentemente, dichiarando di essere riuscita a ricostruire un rapporto pacifico con Bova, soprattutto per amore dei suoi due figli, ma di non aver mai conosciuto le figlie avute dall’attore con l’attuale compagna. Ha poi aggiunto, durante un’intervista a Chi, una dolorosa confessione:

Ovviamente quando tuo marito se ne va via con una donna più giovane, ti senti una nullità come donna, come moglie.

Ad incassare in silenzio, questa volta, però, sono stati proprio Rocio e Raul Bova, colpito poi da un tristissimo lutto. L’attore, infatti, dopo aver perso già il padre Giuseppe ha dovuto dire addio alla madre Rosa. A sostenerlo la Morales, che sui social ha voluto dare il suo ultimo saluto alla suocera.

Un periodo, quindi, molto complicato e difficile per la coppia che, dopo un periodo di serenità, ha dovuto non solo riaffrontare le voci legate al turbolento divorzio di Raul Bova dall’ex moglie Chiara Giordano, ma anche un doloroso lutto. Rocio Munoz Morales, però, ha dimostrato la sua forza e, durante lo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada è apparsa sorridente. Dopo la trasmissione, inoltre, ha pubblicato su Instagram un post di ringraziamento per i presentatori:

Quanto mi sono divertita con voi, Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, ieri sera! Siete stati due padroni di casa eccezionali! GRAZIE Vent’anni che Siamo Italiani e viva las españolas.

Che la coppia sta finalmente superando questo brutto periodo?