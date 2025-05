Caso Rocco Siffredi, accusato di abusi: spunta il video che ribalta le cose

Rocco Siffredi nella bufera per accuse di abuso sul set, ma spunta un video del 2022 che potrebbe cambiare la narrazione. Ci sarebbero altri sviluppi in arrivo

Fonte: IPA Rocco Siffredi

Il nome di Rocco Siffredi torna a far parlare di sé, e non è bello. Il 30 aprile 2025, un’inchiesta televisiva delle Iene ha portato in prima serata le testimonianze di alcune attrici che lo accusano di comportamenti pesanti durante provini e set.

Storie raccontate con dettagli crudi, tra scene spinte e rapporti di potere. La miccia è accesa, e stavolta brucia anche fuori dal suo regno ungherese, dove da anni dirige la sua Academy.

Ma ora, un video emerso potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo quanto riportato da Mow Mag, una fonte vicina all’attore ha dichiarato di possedere un filmato risalente al 2022, in cui Rocco presenta pubblicamente l’attrice che lo ha accusato, insieme alla madre, durante un evento avvenuto mesi dopo i presunti abusi. La fonte ha affermato: “Ho il video sul palco con la smentita ufficiale”. Nel filmato, pare che sia stata proprio la giovane a proporre di coinvolgere la madre. Una mossa che, se confermata, getterebbe più di un’ombra sulla ricostruzione fatta in tv.

Le testimonianze delle attrici e il contenuto del servizio

Secondo quanto riportato nel servizio andato in onda su Italia 1, tre attrici hanno descritto presunti episodi di abuso. Tra queste, Marika Milani ha parlato pubblicamente, mentre le altre due hanno preferito restare anonime. Le donne hanno denunciato atti non consensuali, umiliazioni e pressioni psicologiche durante le riprese di film a luci rosse.

Marika Milani, intervistata da Le Iene, ha affermato: “Erano cattivi, ci hanno fatto male, ero distrutta, morta”. Le sue parole hanno generato reazioni forti, anche sui social.

Rocco Siffredi non ha perso tempo e ha risposto: “Questa è una ragazza che non auguro a nessuno di incontrare. Vende la madre pur di avere i soldi”. Ha poi dichiarato a Mow Mag e a Le Iene di essere vittima di un’operazione mediatica orchestrata per colpirlo: “Qualcuno sta giocando anche con voi de Le Iene per farmi passare malissimo con il pubblico. Fa tutto parte di questo complotto di cui sono vittima. La cosa ormai va avanti da cinque anni”.

Spunta un video inedito: la versione che ribalta la storia

Il portale Mow Mag ha rilanciato una notizia che potrebbe cambiare la prospettiva su quanto accaduto. Una fonte anonima vicina a Rocco sostiene di essere in possesso di un filmato risalente al 2022, nel quale l’attrice che lo ha accusato appare insieme alla madre durante un evento pubblico, presentate proprio da Rocco. La fonte ha affermato: “Ho il video sul palco con la smentita ufficiale”.

Secondo quanto riferito da Mow Mag, il video mostrerebbe Rocco sul palco con l’attrice e sua madre, in un momento pubblico avvenuto mesi dopo i fatti contestati. A colpire è il dettaglio temporale: l’incontro documentato non solo è successivo alle presunte violenze, ma suggerirebbe che la giovane abbia preso l’iniziativa di coinvolgere la madre nella vicenda. Un tassello che, se confermato, potrebbe sfilacciare la versione raccontata in tv e rimettere in discussione l’intera accusa.

Valentina Nappi prende posizione e accende il dibattito

Valentina Nappi, collega storica di Rocco, ha preso le sue difese pubblicamente, criticando l’approccio delle ragazze coinvolte. Secondo lei, chi lavora nel settore sa bene a cosa va incontro: Rocco non avrebbe fatto nulla di diverso da quanto accaduto nel corso della sua carriera.

Le Iene hanno già reso noto che il caso non è chiuso. Un nuovo servizio è in fase di preparazione, con ulteriori testimonianze e probabilmente nuovi materiali video.