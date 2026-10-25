Non solo Asia Argento, le vip che si sono fatte rimuovere i tatuaggi dal “killer” dei tattoo

IPA Asia Argento

I motivi per farsi un tatuaggio sono i più disparati: dal voler fissare un ricordo al voler segnare un momento di passaggio ma anche, perché no, quello di seguire una tendenza. Anche per cancellarlo le ragioni sono molteplici e i vip ne offrono un ampio ventaglio, da chi rinnova totalmente la propria immagine a chi desidera chiudere un capitolo del passato. Non si tratta più solo di eliminare un simbolo minuscolo e nascosto: anche chi aveva disegni grossi o numerosi ora fa marcia indietro. Del resto ormai le tracce che restano leggibili sono praticamente inesistenti. Tra le celebrità che dicono addio all’inchiostro sulla pelle, molte si affidano al Killer dei Tauaggi, nome social dietro a cui si nasconde il dottor Gaspare Reina, esperto di chirurgia plastica ed estetica.

Da Asia Argento a Ema Stokholma, chi si è fatta togliere i tatuaggi dal Killer dei Tatuaggi

Tra le ultime a raccontare la propria esperienza di rimozione dei tattoo c’è Asia Argento, che da qualche tempo a questa parte ha rinnovato totalmente la propria immagine. Da un’estetica dark e da bad girl, ora è passata a un’aspetto più clean. L’attrice di tatuaggi ne ha molti e vistosi, come quello che le adorna il décolleté. “Non avrei mai detto che a 51 anni avrei desiderato di eliminare qualcosa che così a lungo mi ha caratterizzato”. Ha iniziato dalle mani e ora è passata alle braccia e al petto: “È molto doloroso, anche psicologicamente devo dire”, confessa in un video social.

Come lei anche Ema Stokholma, che ha scelto di cancellare i propri tattoo, che per anni erano stati una parte distintiva della sua immagine. “Toglierò, spero, tutti i tatuaggi”. Anche per la dj la rimozione dei disegni coincide con un rinnovamento estetico e interiore. Questi sono forse i casi più eclatanti, perché i tattoo da togliere sono numerosi, ma soprattutto perché hanno fatto parte in maniera preponderante dell’estetica sia dell’attrice che della speaker radiofonica. Ma altre donne dello spettacolo hanno deciso di affidarsi al Killer dei Tatuaggi per eliminare ricordi del passato incisi sulla pelle e non più graditi: queste sono Nathalie Caldonazzo, Selvaggia Roma, Jane Alexander e Michela Quattrociocche: storie diverse, che mostrano come anche un segno pensato per durare tutta la vita possa perdere significato con il passare degli anni.

Chi si è tolto i tatuaggi, gli altri casi eclatanti

Se un tempo rimuovere un tatuaggio era lungo e doloroso e non garantiva un risultato eccellente, oggi non è più così e con il tempo molti vip hanno fatto questo passo.

Tutti ricorderanno il caso di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che ai tempi del loro amore si erano fatti sul braccio un disegno che raffigurava due innamorati all’interno di un cuore. Era diventato uno dei simboli della loro relazione, ma con il divorzio entrambi l’hanno cancellato. Il conduttore di Affari Tuoi ne ha rimossi anche degli altri e in particolare quelli sulle mani: “Non ve li fate ragazzi, tanto vedrete che cambierete idea… Farlo fa male, rimuoverlo fa molto male” ha detto. Anche Elettra Lamborghini ha detto addio a molti di quelli che aveva: non alle macchie di leopardo sui glutei, ma a uno sul fianco, uno sul braccio, un altro sul polso. Insomma alla fine tutto passa e si può sempre cambiare idea, neanche il tatuaggio dura più per sempre.