Le conseguenze psicologiche del revenge porn possono essere molto profonde e la colpa non è mai di chi subisce la violenza

IPA Revenge porn: il caso di Anna Lou Castoldi e il dramma psicologico vissuto dalle vittime

I casi di Anna Lou Castoldi, Tiziana Cantone e altri mostrano quanto il revenge porn possa trasformarsi in gogna mediatica e trauma.

La vergogna, la paura di essere giudicati, l’angoscia profonda, l’ansia di sapere che quelle immagini potrebbero ricomparire in qualsiasi momento. La diffusione non consensuale di immagini intime può lasciare ferite profonde, ma spesso chi non le vive in prima persona tende a sminuire questo tipo di violenza.

La vicenda che ha coinvolto Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, ha di recente riportato l’attenzione sul revenge porn e sulle conseguenze psicologiche devastanti che può avere. Quando un contenuto intimo finisce online senza consenso, la vittima rischia di perdere il controllo della propria immagine e di ritrovarsi esposta a giudizi e umiliazioni. Eppure, incredibilmente, ancora oggi la domanda più frequente è spesso rivolta proprio a chi ha subito la violazione: perché ti sei fidata?

Da Tiziana Cantone a Belen Rodriguez: i casi italiani

Quello di Anna Lou non è certo un caso isolato. Nel 2016, la diffusione online di video privati rese Tiziana Cantone protagonista di una violenta gogna mediatica. La sua morte, avvenuta nello stesso anno, ha contribuito a portare all’attenzione pubblica le conseguenze della diffusione non consensuale di materiale intimo e degli insulti online. Anche Belen Rodriguez è stata coinvolta nella circolazione di un video intimo, diventato un caso mediatico.

Esercitiamo l’empatia: cosa prova chi subisce revenge porn

La diffusione di un’immagine non si esaurisce nel momento in cui viene pubblicata. Il contenuto può essere salvato e riproposto altrove, anche dopo la rimozione. La vittima può così vivere con il timore che quelle immagini ricompaiano e che qualcuno le riconosca.

La vergogna può portare a isolarsi, cancellare i profili social o evitare persone conosciute. A questa sofferenza si aggiungono ansia, perdita di fiducia e paura di instaurare nuove relazioni, soprattutto quando a diffondere il materiale è stato un partner o un amico.

Una revisione sistematica pubblicata nel 2024 sulla rivista Trauma, Violence, & Abuse ha rilevato, negli studi esaminati, associazioni tra la diffusione non consensuale di immagini intime e depressione, ansia, ideazione suicidaria, bullismo e colpevolizzazione delle vittime. Le reazioni variano da persona a persona, ma la ricerca conferma che le conseguenze possono essere importanti.

Il victim blaming: quell’odiosa tendenza a giudicare la vittima

“Perché hai mandato quelle foto?”, “Come hai fatto a fidarti?”. Sono domande che spostano l’attenzione da chi ha diffuso le immagini a chi vi è ritratto.

Si tratta di un meccanismo noto come victim blaming, che può aumentare la vergogna e scoraggiare la richiesta di aiuto. Aver condiviso una fotografia in privato non significa aver autorizzato la sua pubblicazione (ed è allarmante il fatto che sia necessario chiarirlo). La fiducia non è una colpa e una scelta intima non giustifica la violazione del consenso.

In Italia, l’articolo 612-ter del Codice penale punisce, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.

Come aiutare chi ha subito questa violenza

Ascoltare senza giudicare è il primo passo. Conservare le prove, segnalare i contenuti, chiederne la rimozione e rivolgersi alle autorità può aiutare a tutelare la persona coinvolta. Se ansia e isolamento persistono, anche il sostegno psicologico può essere importante.

Ma teniamolo bene a mente: il punto non è mai chiedersi perché le vittime si siano fidate, ma perché qualcuno abbia scelto di tradire la loro fiducia. La responsabilità è di chi viola il consenso. Sempre. Nessuna persona dovrebbe vergognarsi di aver avuto una vita privata, né essere costretta a difendere la propria dignità per meritare rispetto.

Fonti bibliografiche:

Trauma, Violence & Abuse – Sage Journals