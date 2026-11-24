IPA Giusi Battaglia

Qualcuno ha detto a Giusi Battaglia di farsene una ragione. Era convinto che a pubblicare di continuo le foto con il marito fosse lei. Quelle immagini circolano da settimane su Facebook e Instagram e, a poco più di un mese dalla morte di Sergio Colicchio, Giusi Battaglia ha deciso di rivolgersi a un avvocato.

Le pagine che pubblicano i fotogrammi in cui piange

Di un video prendono il fotogramma in cui piange. Poi ci sono le foto di lei e Sergio, “recuperate chissà dove”. Giusi Battaglia parla di pagine che hanno anche centinaia di migliaia di follower e che ogni giorno tornano sulle sue immagini. Secondo lei lo scopo è “fare like e monetizzare”.

Nel video dà pure ragione a chi si è stufato di vedere quelle foto. Dopo un po’ scoccia, dice. Il “corto circuito” arriva quando chi le vede pensa che a rimetterle in giro sia proprio lei. Giusi Battaglia parla di spettacolarizzazione del dolore e nella didascalia scrive “Quando poi ne sei vittima inconsapevole, credetemi, è insopportabile”.

Le pagine le definisce “becere e orrende”. I nomi se li tiene per sé, perché citarle vorrebbe dire far loro pubblicità. Ai follower chiede di prendere le distanze. Quanto all’avvocato, sa che potrebbe anche servire a poco. “Magari non otterrò nulla, ma magari chissà…”.

Il ritorno a È sempre mezzogiorno dopo la morte di Sergio

A girare i primi video di ricette di Giusi era stato proprio Sergio, che aveva lavorato come cameraman. Il 19 ottobre la notizia della sua morte improvvisa era arrivata in apertura di È sempre mezzogiorno, quando a darla era stata Antonella Clerici.

Il 30 ottobre poi, Giusi Battaglia era tornata in studio. A chi le chiedeva come stesse aveva risposto “un passo alla volta”. Il 3 novembre aveva ringraziato chi le era stato vicino e confermato gli impegni di lavoro in un video pubblicato sui suoi social.

Le parole di Giusi Battaglia ai siti e ai programmi tv

Giusi Battaglia è giornalista e ha fatto per anni l’addetta stampa. Nel video se la prende anche con alcuni siti e programmi televisivi. Ricorda di aver chiesto spazio per parlare del suo libro, uscito per Cairo pochi giorni prima del lutto. Del suo lavoro, racconta, certi siti e certe trasmissioni si erano sempre disinteressati.

Sono gli stessi che, dice, in queste settimane hanno fatto milioni di visualizzazioni con i passaggi più tristi dei suoi video. Nel video su Instagram si rivolge anche agli amici e ai colleghi che hanno pubblicato quei post. “Fatevi le vostre notizie, lasciate in pace chi ha bisogno di stare in pace”.