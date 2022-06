Quando la colpa è della vittima: il Victim Blaming

La violenza di genere una piaga della nostra società, un male che colpisce moltissime donne ed è così difficile da estirpare perché ha radice profonde, quanto oscure. Spesso di fronte ad un episodio di violenza, nell’opinione pubblica, si innesca un meccanismo per cui si attaccata la vittima e si difende il carnefice, offrendo un tacito consenso alle brutalità.

Questa dinamica si chiama victim blaming ed ha la funzione di spostare la colpa dall’aggressore alla vittima, scagionando il reale responsabile, lasciando pulita la sua reputazione. In molti casi questo meccanismo viene attuato dal colpevole di molestie o violenze, ma non solo. Infatti questo atteggiamento viene accolto e favorito dalla società stessa.

In cosa consiste il victim blaming

Forse il termine non vi dice molto, ma tutti e tutte abbiamo assistito almeno una volta a questa pratica. Si tratta di una manipolazione della verità, volta a trasformare la vittima nel carnefice, e viceversa. I ruoli si scambiano e così la donna (perché si tratta di un processo rivolto quasi sempre al sesso femminile) viene accusata di avere provocato il suo stesso male.

Di fronte ad una violenza sessuale si utilizzano giustificazioni come “era poco vestita” oppure “è uscita sola la sera” per dimostrare che la vittima non è poi tanto innocente e che si è esposta volontariamente ai pericoli in cui è poi incorsa. Ripulendo così la reputazione e la coscienza dell’aggressore che si trova ad essere una semplice vittima degli appetiti carnali. Un processo scandaloso, quanto funzionante.

Se l’è cercata, non è una santa

Dare la colpa alla vittima è in molti casi un meccanismo automatico, un approccio appreso tramite l’educazione, a cui siamo abituati e abituate. Così, è più semplice dire “se l’è cercata lei” piuttosto che ammettere la propria colpa. Spesso poi i comportamenti maschilisti e patriarcali, come è il victim blaming, sono vecchi retaggi che le donne stesse tramandando. Madri e nonne che hanno subito gli stessi torti, a cui è stato insegnato che le cose funzionano in quel modo, si trovano poi a ripetere lo schema.

Il victim blaming nell’opinione comune e nei media

Sembra assurdo da pensare ma è una pratica socialmente diffusa e accettata. Infatti, il victim blaming è presente anche a livello mediatico ed è messo in atto sia da donne che da uomini. Questa pratica è subdola e si serve di gesti e frasi tanto semplici, quanto taglienti. Descrivere l’aggressore come una “buona persona”, indagare sulla vittima, non riconoscere il suo dolore… Sono tutte strategie volte a ribaltare la responsabilità sulla donna.

Ovviamente, chi ascolta e assimila tali notizie è estremamente e inconsciamente influenzato dal modo in cui queste vengono riportate. Ad esempio, sentire al TG di una violenza sessuale e descrivere la vittima come una ragazzina in abiti succinti e ubriaca, crea nella mente di chi recepisce la notizia una correlazione tra le due cose, innescando un nesso causa-effetto.

Il problema dell’interiorizzazione del victim blaming

Il victim blaming purtroppo è una pratica subdola e sottile, che si infiltra nella mente. Può essere anche interiorizzata ed è proprio questa una delle motivazioni che porta le vittime di violenza domestica a sottovalutare la situazione ed esitare nel chiedere aiuto e denunciare. Autoconvincersi della propria colpa, o di avere una responsabilità nel male che si subisce è un tipico esempio di victim blaming. Inoltre, a volte le donne preferiscono evitare di denunciare o raccontare il proprio problema per paura di sentirsi accusate e colpevolizzate dalle autorità e dalle persone vicine.

Cosa possiamo fare per mettere fine a questo problema? Smettere di trovare attenuanti per uomini violenti e abusanti. Ascoltare le vittime senza giudicare e provare empatia, senza puntare il dito e rovesciare la frittata, come ci hanno insegnato a fare.