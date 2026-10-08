Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento vittima di revenge porn

Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, è stata vittima di revenge porn: la lite, il furto della borsa e il video online

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Anna Lou Castoldi

Prima la lite, poi il furto della borsa e la diffusione in Rete di un video privato. Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, è stata vittima di revenge porn da parte di una persona che si è impossessata del suo cellulare. Un amico che, dopo un litigio, avrebbe deciso di vendicarsi in modo terribile, violando la privacy della ragazza.

Anna Lou Castoldi vittima di revenge porn: cosa è successo

I fatti risalgono a inizio settembre quando Anna Lou Castoldi, che si trovava a Napoli con un amico. Dopo una discussione l’uomo avrebbe rubato la borsa della figlia di Asia Argento e Morgan. Dopo essersi impossessato del cellulare avrebbe pubblicato dei video privati della giovane sui suoi profili social.

A dare l’allarme sarebbe stata Asia Argento. Insospettiva dalle Stories della figlia, avrebbe prima provato a contattarla e, non riuscendo a parlare con Anna Lou, avrebbe allertato le forze dell’ordine. Tramite il sistema di geolocalizzazione del cellulare, l’attrice avrebbe verificato che il device della figlia si trovava nell’area della stazione centrale di Napoli e avrebbe subito segnalato alla polizia cosa stava accadendo, in particolare in riferimento alla diffusione online di un filmato contro la sua volontà.

L’autore del fatto, un ventisettenne amico di Anna Lou Castoldi, sarebbe stato poi intercettato dalle forze dell’ordine nella zona di Piazza Garibaldi. Una volta fermato sarebbe stato trovato in possesso della borsa della ragazza, del suo cellulare e dei vari effetti personali.

L’uomo sarebbe apparso in stato confusionale e condotto prima all’Ospedale del Mare per dei controlli, poi in questura. Il video sarebbe stato poi prontamente rimosso e l’autore del fatto denunciato per furto e revenge porn.

Asia Argento e Anna Lou Castoldi, un legame speciale

Creativa a tutto tondo, Anna Lou Castoldi a soli 25 anni ha alle spalle già una lunga carriera fatta di esperienze differenti. DJ, attrice, ma anche conduttrice e concorrente di Ballando con le Stelle, è la figlia di Asia Argento e Morgan. Cresciuta in una famiglia in cui ha respirato sin da piccolissima l’arte, ha vissuto fra Milano e Roma.

Il debutto a soli 13 anni nel film intitolato Incompresa con regista Asia Argento, poi il ruolo di Aurora nella serie tv Netflix Baby 3. Nel 2024 è stata fra i protagonisti di Ballando con le Stelle, conquistando il pubblico con il suo talento e il suo carattere. Una grande rivelazione che l’ha portata sino Sanremo 2026 dove ha condotto Sotto Sanremo.

Negli anni il rapporto fra Anna Lou e Asia Argento si è evoluto, ma è sempre rimasto fortissimo. Le due sono molto legate e non sorprende che sia stata proprio l’attrice e regista a capire da subito che era accaduto qualcosa, dando l’allarme.

“Mia mamma è fantastica – aveva raccontato qualche tempo fa Anna Lou a Verissimo -. Abbiamo un rapporto bellissimo, molto maturo e basato su una grandissima complicità. Crescendo ho capito tante cose e oggi ci sosteniamo a vicenda”.

Un rapporto splendido, confermato anche da Asia: “Il nostro rapporto si è fortificato tantissimo nel tempo. Ci raccontiamo tutto, affrontiamo i momenti di difficoltà insieme e vederla così sicura di sé oggi è la mia gioia più grande”, aveva rivelato.