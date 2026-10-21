Giulia De Lellis, stop al filler: “Ho sciolto le labbra”

IPA Giulia De Lellis

“Ho sciolto le labbra” annuncia Giulia De Lellis nelle sue storie social, raccontando ai fan di aver detto basta ai filler dopo tanti anni di ritocchi periodici. Un bel cambiamento d’immagine per l’influencer, che ha abbandonato una volta per tutte le labbra piene e rimpolpate optando per una nuova immagine più semplice e naturale.

Tanti anni di filler, ma adesso basta

“I più attenti l’avevano notato, alcuni invece no”, dice Giulia De Lellis a chi la segue parlando del suo cambiamento estetico. Non un vero stravolgimento, ma comunque un passo importante in una direzione estetica diversa. Quello delle labbra voluminose era un desiderio che aveva sempre avuto, sin da quando era poco più di una bambina, e appena ha potuto l’ha realizzato. “Voi dovete sapere che io da quando ho fatto 18 anni, proprio appena sono diventata maggiorenne, sono andata a rifarmi le labbra” ha raccontato in una serie di storie su Instagram. Una scelta che non aveva mai nascosto e della quale aveva parlato con naturalezza: e del resto era evidente come l’aspetto della sua bocca fosse cambiato piano piano, dagli esordi ad Uomini e Donne ad ora.

Nel tempo Giulia, oggi trentenne, ha ritoccato le labbra con costanza una volta l’anno, finché a un certo punto qualcosa in lei è cambiato ed è maturato il desiderio di vedere una nuova versione di sé riflessa nello specchio. Tre anni fa, ha iniziato a non piacersi più e infatti per un periodo ha accantonato le punturine regolari, salvo poi fare marcia indietro e riprovarci qualche tempo fa. “Nonostante io non le ritoccassi più, un pochino l’acido ialuronico si spostava, non si assorbiva del tutto, non si assorbe mai del tutto e quindi volevo fare la ialuronidasi” ha raccontato. Alla fine ha preso in mano la situazione definitivamente e si è sottoposta al trattamento che degrada l’acido ialuronico così da riportare le labbra, più o meno, alla situazione di partenza. Il risultato la convince: “Devo dire che sono molto soddisfatta, mi piacciono di più” confessa ai follower.

Un cambiamento necessario

“Ultimamente, non so se perché disturbavano su me stessa le labbra cosi grandi, inizio a vedere un po’ tutti con queste labbra giganti, filler sbordato, troppo pesante” ha confessato Giulia De Lellis. In effetti, da un po’ di tempo a questa parte la tendenza è cambiata e quanto racconta l’influencer è perfettamente in linea con quello che succede nel mondo: se solo qualche anno fa la tendenza era quella di sottolineare i lineamenti, gonfiando e rimpolpando, oggi si preferisce un aspetto più naturale e meno artefatto. La compagna di Tony Effe non è l’unica ad aver detto addio al filler labbra: in Italia c’è Sophie Codegoni, ma dagli Usa arriva l’esperienza di Tallulah Willis che ha eliminato completamente tutti i filler facciali. Insomma, dopo anni di ritocchi Giulia ha capito che il suo aspetto naturale era quello che desiderava davvero e che le punturine regolari non sono state un’idea brillante. Con i suoi fan ammette: “Abbiamo fatto un po’ di pasticci”. Ora è arrivato il momento di porre rimedio.