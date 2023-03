Rai, Marcello Cirillo travolto da un camion: il messaggio

Fonte: IPA Incidente per Marcello Cirillo: il racconto

Grandissima paura ma fortunatamente nessuna drammatica conseguenza per Marcello Cirillo, il popolare cantante e volto televisivo Rai che nella giornata di ieri ha rischiato la vita. A raccontarlo è lui stesso in un post condiviso sul proprio profilo Twitter, in cui campeggiano in primo piano due immagini del terribile incidente che l’ha visto coinvolto sulla Cassia bis, a Roma. “Investito da un camion e trascinato per 200 metri”, il racconto da brividi, cui fa seguito un importante appello.

Incidente per Marcello Cirillo: “Investito da un camion”. Il suo racconto

Marcello Cirillo è stato coinvolto in un terribile incidente stradale nella giornata di ieri, sulla Cassia bis, nei pressi di Roma. Il destino ha voluto che il popolare cantante e conduttore televisivo si salvasse per miracolo, sebbene abbia rischiato seriamente la vita per quanto accaduto. Con alcuni tweet condivisi sul suo profilo, ha raccontato infatti di sentirsi miracolato grazie anche all’intervento di alcune persone, che l’hanno estratto vivo dalla sua auto in seguito ad un terribile investimento.

“Sono vivo per miracolo, voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 si trovavano sulla Cassia bis (Roma), mi hanno estratto dalla mia smart dopo essere stato investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada!”: questa la descrizione di quanto accaduto. E, a corredo del messaggio, Cirillo ha pubblicato anche due terribili immagini dell’incidente stradale, in cui si vede l’auto cappottata e distrutta e l’intervento dei soccorsi.

“Sotto shock ma illeso“, ha scritto in un altro tweet. In più, oltre al racconto dell’accaduto, ha anche voluto rivolgere un prezioso messaggio: “Mi piacerebbe conoscere e ringraziare personalmente i ragazzi che mi hanno aiutato, se vedete questo messaggio scrivetemi, una si chiamava Chiara”. Cirillo spera che il suo messaggio venga letto il più possibile e arrivi ai destinatari, coloro che gli hanno di fatto salvato la vita.

Chi è Marcello Cirillo: la sua carriera in televisione

Un racconto che, assieme alle immagini, fa davvero rabbrividire. Fortunatamente Marcello Cirillo sta bene, è illeso, ma difficilmente dimenticherà quanto accaduto ieri pomeriggio. Superata la paura, il cantante e conduttore televisivo può ora riprendere in mano la sua vita e la sua attività professionale sul piccolo schermo e non solo.

Marcello Cirillo è uno dei più popolari volti Rai, protagonista di numerose trasmissioni. Si è fatto inizialmente conoscere per la sua attività di cantante quando, nel 1982, forma assieme ad Antonio Maiello il duo canoro Antonio e Marcello. I due cantanti conquistano sin da subito un grandissimo successo, al punto da essere chiamati da Gianni Ravera al Festival di Sanremo 1983 per esibirsi al pianoforte dal vivo. Nel 1987, poi, arriva la collaborazione al fianco di Loretta Goggi in Canzonissime.

Negli anni ’90, a seguire, Marcello Cirillo diventa a tutti gli effetti un volto fisso della tv. Partecipa infatti come showman a Mezzogiorno in famiglia su Rai2, mentre nel 2009 viene chiamato alla conduzione de I fatti vostri al fianco di Giancarlo Magalli, Adriana Volpe e Paolo Fox. Nel 2018, invece, è arrivata la partecipazione a Pechino Express, nella spedizione in Africa capitanata da Costantino Della Gherardesca e al fianco di Adriana Volpe.