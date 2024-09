Raf ricoverato in ospedale per un problema faringeo. Come sta

Raf è stato ricoverato in ospedale per un intervento alla laringe e alla faringe: ecco come sta

Fonte: Getty Images Raf

Piccoli problemi di salute per Raf. Il popolare cantautore si è sottoposto ad un’operazione per un problema alla laringe e alla faringe, come ha lui stesso specificato in un post pubblicato sui social dalla moglie Gabriella Labate. L’artista ha comunque rassicurato i fan sulle sue condizioni, spiegando che l’intervento era programmato da tempo.

L’operazione e il ricovero di Raf

Il cantautore Raf è stato ricoverato in ospedale per un problema alla laringe e alla faringe, come testimonia un video pubblicato tra le Instagram stories della moglie Gabriella Labate. Nel filmato, che è stato girato dalla showgirl proprio nella struttura ospedaliera, l’artista ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute: “Tutto apposto, solo un intervento che dovevo fare da tempo per migliorare anche la prestazione del canto” ha fatto sapere la popstar dopo l’operazione e sotto anestesia. “Avevo un piccolo problema alla faringe e laringe. La sedazione ancora non è passata, però è una tecnologia avanzata e poco invasiva, tutto apposto” ha continuato.

Insomma, un’operazione di routine programmata da tempo, che Raffaele Riefoli (questo il vero nome di Raf) ha deciso di affrontare proprio per migliorare le sue prestazioni sul palco. L’artista, infatti, sarà impegnato con il tour Self Control 40th Anniversary, che a novembre lo vedrà in concerto ad Assago, Roma, Bologna, Firenze e Torino per celebrare i momenti più importanti della sua carriera.

L’amore tra Raf e Gabriella Labate

Accanto a Raf, in un momento così delicato, c’era la moglie Gabriella Labate. I due sono una delle coppie più affiatate dello spettacolo italiano, si sono sposati nel 1996 e hanno avuto due figli, Bianca e Samuele. Una storia quasi da film, che la ballerina ha raccontato in una lunga intervista a Verissimo: “Quando ci siamo messi insieme avevo 23 anni, ora ne ho 58 e sono ancora innamorata di quel ragazzotto. Quando ci chiedono qual è il nostro segreto non sappiamo rispondere… Il segreto è vivere”. Proprio alla moglie, Raf ha dedicato alcune delle sue canzoni più celebri, come Sei la più bella del mondo.

Non sono mancati, tuttavia, momenti difficili, che hanno reso l’unione ancora più forte. Qualche anno fa, infatti, Gabriella si è trovata a fare i conti con una rara patologia scoperta per caso: una massa grande sia all’utero che sull’ovaio destro, da asportare subito. “Il mio primo pensiero quando l’ho scoperto è stato verso Raffele e la mia famiglia, i miei ragazzi, perché erano già usciti con me da un trauma avuto da poco. Mi hanno salvato la vita per miracolo”, ha raccontato la ballerina.

L’affetto dei cari e l’operato dei medici, ad ogni modo, hanno aiutato Gabriella ad affrontare al meglio l’intervento: “Quando sono entrata in sala operatoria ero serena perché mi sono veramente affidata ai medici. Sono entrata la mattina prestissimo e poi ho ricordi la sera intorno alle 19. Ho sentito la voce di Raffaele e le mani di mia madre. E poi c’è stato un percorso lungo di ripresa però ringraziando il Signore sono qui” ha spiegato ancora la Labate. Insomma, Raf e la sua consorte continuano a sostenersi “in salute e malattia”.