Quentin Tarantino è diventato papà per la terza volta: l'annuncio del regista e della moglie Daniella Pick.

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IPA Daniella Pick e Quentin Tarantino

Quentin Tarantino è diventato papà per la terza volta a 63 anni. Il regista di Hollywood e la moglie Daniella Pick hanno annunciato la nascita del loro terzo figlio.

Quentin Tarantino papà per la terza volta a 63 anni

L’annuncio dell’arrivo del terzo figlio di Quentin Tarantino e Daniella Pick è stato dato da un portavoce. Un breve messaggio pubblicato su People in cui il regista e la moglie hanno espresso la loro felicità.

“Quentin Tarantino e sua moglie, Daniella Pick Tarantino, sono felicissimi di annunciare la nascita del loro terzo figlio, un maschietto”, ha svelato il portavoce di Tarantino. La coppia ha già due figli: arrivato nel febbraio del 2020, e Lea, nata nel luglio del 2022.

Il regista e la modella non hanno diffuso altre informazioni riguardo il nuovo nato. La coppia d’altronde ha sempre cercato di proteggere la privacy dei figli, evitando l’esposizione mediatica e tenendoli lontano dai riflettori, nonostante la fama di entrambi.

Quentin Tarantino e Daniella Pick si erano conosciuti nel 2009 quando il celebre regista si era recato in Israele per promuovere il film Bastardi senza gloria. All’epoca fra i due era nata una relazione che però si era interrotta poco dopo. Nel 2016 Daniella e Quentin si erano incontrati di nuovo e la loro relazione questa volta aveva avuto un finale differente.

Nel 2017 i due avevano annunciato il fidanzamento ufficiale e un anno dopo si erano sposati a Los Angeles, con un matrimonio intimo, celebrato di fronte a pochi amici e parenti. Nel 2020 era nato Leo, il primo figlio e in seguito era arrivata la piccola Adriana.

L’amore per Daniella Pick e il passato difficile

43 anni e una lunga carriera alle spalle, Daniella Pick è una modella, attrice e cantante israeliana. La donna è figlia di Svika Pick, famosissima compositrice e musicista che in Israele è conosciuta come Il Maestro. Daniella ha deciso di seguire le sue orme, formando con la sorella Sharona un duo, le Pick Sisters.

Non solo musica, la moglie di Tarantino è anche un’attrice e ha lavorato sia al cinema che in tv. Nel 2019 insieme alla sorella ha preso parte al Grande Fratello nella versione israeliana. Nel 2019 ha recitato nel film C’era una volta a… Hollywood, interpretando Daphna Ben-Cobo. Nel 2025 è entrata nel cast di The Perfect Gamble con David Arquette.

Classe 1963, Quentin Tarantino è originario di Knoxville, nel Tennessee. Il regista non ha mai conosciuto il padre, Tony Tarantino, attore e musicista di origini italiane. La madre, Connie McHugh, infermiera di origini inglesi e irlandesi, ha avuto il regista quando aveva solamente 16 anni.

In passato Quentin Tarantino, intervistato in un podcast, aveva svelato di non aver dato “nemmeno un centesimo” della fortuna guadagnata grazie ai film, perché quando era piccolo e sognava di fare il regista lei non lo aveva incoraggiato e sostenuto.

“Alle elementari gli insegnanti pensavano fosse un atto di ribellione, perché invece di seguire la lezione, buttavo giù sceneggiature – aveva confidato -. Mia mamma si lamentava con me per questo. Voleva che smettessi, era sarcastica a proposito della mia passione, e un giorno mi disse: Questa piccola carriera di scrittore che stai facendo può considerarsi conclusa”.

“Lei intendeva solo dire di non scrivere in classe quando avrei dovuto fare qualcos’altro – aveva aggiunto -, ma quando me lo disse con quel tono sarcastico, mi ero detto che, nel momento in cui avrei raggiunto il successo, lei non avrebbe visto un centesimo da me. Mi proposi che non avrebbe avuto né case, né vacanze e nessuna Cadillac; non avrebbe avuto nulla per aver pronunciato quella frase”.