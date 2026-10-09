Addio abiti da gran sera, Penélope Cruz sul tappeto rosso ci ha sorpreso con un look mannish d'archivio e l'accessorio autunnale definitivo: il basco nero. Si porta così

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Penelope Cruz alla première londinese de "La Bola Negra"

Un’allure intellettuale, un tocco vagamente britannico e un’inconfondibile impronta parigina: sotto il cielo di Londra, per l’atteso debutto di La Bola Negra alla Royal Festival Hall, Penélope Cruz li ha uniti tutti e tre mettendo a segno un’imperdibile lezione di stile. Rompendo la monotonia dei classici, pomposi abiti da diva, l’attrice ha catalizzato l’attenzione generale puntando tutto su un sofisticato completo d’archivio ed un copricapo iconico, confermando che il vero fascino si nasconde in una forte personalità.

Penèlope Cruz, basco, cravatta e quadretti a Londra: il look tomboy-chic per “La Bola Negra”

C’è una linea sottile ad unire il rigore della sartoria maschile e la sensualità disinvolta del guardaroba femminile, e Penélope Cruz l’ha appena tracciata a Londra. In occasione della presentazione dell’attesissimo film di Javier Calvo e Javier Ambrossi, La Bola Negra, la star madrilena ha sorpreso tutti sfoggiando un look tomboy dall’anima deliziosamente rétro che difficilmente ci toglieremo dalla testa.

Parliamo di un outfit senza dubbio insolito, studiato al millimetro, giocato sui contrasti probabilmente per dimostrare come il nero, da sempre “colore rifugio” dei red carpet, possa trasformarsi radicalmente attraverso abbinamenti meno convenzionali e un’attitudine di carattere: il cuore della svolta stilistica in questione? Un completo sartoriale d’eccezione firmato Ralph Lauren, pezzo d’archivio proveniente dalla collezione Primavera-Estate 2014.

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Mentre il blazer presentava una linea rigorosa ma abilmente sagomata sul punto vita, i pantaloni scendevano fluidi fino al pavimento slanciando otticamente la figura.

Come si vede, a rompere la formalità del completo è intervenuto un sapiente mix di stampe e geometrie: ecco quindi l’attrice stupire ogni presente indossando una camicia a quadretti bianchi e neri, accostata ad una cravatta dalla fantasia opposta ma complementare morbidamente accomodata, aperta, attorno al colletto. I polsini risvoltati spuntavano poi dalle maniche della giacca, aggiungendo un tocco casual e disinvolto.

Ad elevare l’intera mise, definendone l’identità, è stato però il vero grande protagonista della serata: un morbido basco nero. Con il suo esplicito richiamo alla tradizione francese, il copricapo non aveva una funzione puramente decorativa, piuttosto diventava l’elemento chiave dello styling, in grado di conferire gran carattere all’insieme.

Inutile dire come, promettendo di conferire istantanea personalità persino al più anonimo degli outfit, questo cappellino iconico si stia già imponendo come l’accessorio perfetto da copiare e integrare nel guardaroba autunnale, capace di regalare un’allure rétro e misteriosa senza alcuno sforzo apparente. Facciamoci serie, possiamo davvero resistergli?

Frangetta aperta e onde morbide: il cambio look dell’autunno 2026 è ufficialmente qui

Anche le scelte beauty, infine, sono state calibrate per assecondare il gioco di contrasti tra maschile e femminile: se i folti capelli scuri dell’attrice spagnola sono stati lasciati liberi di oscillare sulla schiena, messi in piega con onde morbide e frangia aperta per incorniciare il viso con dolce naturalezza, lo sguardo è stato sapientemente enfatizzato grazie a qualche ombreggiatura ben assestata nei toni della terra.

Insomma, con questa apparizione Penélope Cruz non ha solo celebrato il debutto di una pellicola importante, ma ci ha più o meno consapevolmente fornito la dose d’ispirazione che ci serviva per la stagione fredda. Cosa abbiamo imparato da tutto questo? Che per spiccare — sì, persino sopra un tappeto rosso — non servono grandi cose ma semplicemente l’accessorio giusto. E, perché no, anche un pizzico di fantasia.