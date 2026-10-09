Frangia, capelli lisci e un twist rétro: ecco perché il berretto francese sarà l'oggetto più chic di questa stagione

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Il basco di Penélope Cruz

Se avevamo ancora qualche dubbio su quale fosse l’accessorio definitivo per svoltare questa stagione, Penélope Cruz l’ha appena spazzato via. Sul red carpet del 70° BFI London Film Festival 2026, in occasione della première di La Bola Negra, l’attrice spagnola ha servito una vera e propria masterclass di stile. Penélope ha puntato tutto su un power suit dal twist parigino che grida chic da ogni cucitura. Il vero protagonista del look? Il basco, ovviamente.

La base è un tailleur nero, ma non uno qualsiasi: il blazer è ultra-sfiancato, perfetto per scolpire la silhouette con un tailoring affilato. Sotto, il colpo di genio che non ti aspetti: una camicia a scacchi irregolari black & white che spezza il rigore monocromatico con un pattern dal sapore grafico e moderno. Ma è lo styling a fare la vera magia. Capelli extra lisci, una frangia piena a incorniciare lo sguardo e, ça va sans dire, un morbidissimo basco nero calcato in testa.

Se state pensando che il basco sia troppo difficile da portare, vi state sbagliando. In primis, sappiate che è un prezioso alleato dei temutissimi bad hair days: con un solo mascherate la piega e regalate quel je ne sais quoi a ogni outfit di stagione.

Come si indossa il basco quest’autunno (senza cadere nel cliché)?

Per anni abbiamo associato il basco alle foto-cliché sui social sotto la torre Eiffel delle americane in vacanza (sì, ci riferiamo proprio a Emily in Paris!), eppure si tratta di un accessorio molto donante e che regala grandi gioie anche sugli outfit più basici.

Basco-mania: come inserirlo nei nostri outfit autunnali con stile

Ecco il manuale di stile per la mezza stagione, direttamente ispirato alla vibe della Cruz:

Maschile + Femminile= coolness: il basco adora i contrasti. Fate come Penélope e mixatelo con capi rigorosi. Un blazer sartoriale (magari con spalline over), un trench strutturato o un maxi coat dal taglio maschile. Aggiungete dei mocassini chunky e avrete il mix perfetto tra attitude garçonne e fascino sofisticato.

Borsalino Basco originala in lana Made in Italy

Pattern mix: prendete appunti da quella camicia a scacchi. Il basco (rigorosamente a tinta unita) è l’elemento “paciere” perfetto per smorzare stampe decise. Provatelo con un cardigan a righe marinière, un capospalla in pied-de-poule o una gonna a pieghe in tartan.

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Weekend vibes: per il tempo libero, abbassiamo i toni ma teniamo alto lo stile. Denim dritto a vita alta, stivaletti a punta (o delle belle sneakers rétro) e un maglione morbidissimo. Qui potete osare con la palette: un basco bordeaux, verde bosco o color caramello sarà la cherry on top del vostro look autunnale.

Gajaous Basco rigido militare in lana colori vari

Leather clash: giocate con le texture. L’accoppiata vincente per la città? Il calore del feltro o della lana del basco contro la grinta di una giacca in pelle vissuta, un chiodo biker o un bomber oversize.

Hat To Socks Basco misto lana colori vari

L’ultimo tip? L’hairstyling fa la differenza. Onde leggermente stropicciate da bedhead, un caschetto corto o, come ci insegna Penélope, lunghezze liscissime e frangia. Mettete il basco in cima alla vostra wishlist: l’upgrade definitivo per il guardaroba d’autunno è servito.

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