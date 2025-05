Fonte: IPA Paolo Bonolis

Paolo Bonolis è uno dei conduttori televisivi più amati e seguiti. Il presentatore, infatti, ha collezionato successi su successi da quando ha cominciato a intrattenere i telespettatori del piccolo schermo. Avanti un altro, Ciao Darwin, Tira e Molla, Paolo Bonolis è riuscito a scrivere la storia della televisione italiana e sembra che presto il conduttore televisivo sarà protagonista di un altro show televisivo di successo.

Di recente, infatti, Paolo Bonolis ha confermato che si troverà presto a collaborare con Maria De Filippi in un nuovo progetto televisivo e in molti hanno visto in quest’annuncio una conferma dei rumors che lo designavano da tempo come nuovo giudice della prossima edizione di Tu si Que Vales.

Paolo Bonolis e Maria De Filippi, nuova collaborazione

Paolo Bonolis è una delle star indiscusse della televisione italiana e con il suo Avanti un altro rallegra i pomeriggi dei telespettatori di Canale 5. Ma il conduttore televisivo potrebbe ritornare presto anche in prima serata, grazie a una collaborazione con Maria De Filippi. Lui stesso ha confermato di essere pronto a cominciare un nuovo progetto con l’amata conduttrice televisiva, come svelato da Super Guida Tv.

La conferma di Paolo Bonolis è arrivata come risposta a una domanda che gli è stata posta da un giornalista: “Come te lo spieghi il fatto che siete rimasti in pochi a essere così riconoscibili, che quando lo guardi dici ‘Questo è un programma di Bonolis, questo è un programma di Maria’?. Al quesito del giornalista il conduttore televisivo ha risposto con la sua solita ironia, svelando però anche il suo futuro lavorativo imminente: “Come me lo spiego? E chi se lo spiega, io non me lo spiego. Faccio questo lavoro, finchè dura fa verdura, come si dice a Roma. Siamo tutti contenti. Adesso credo di lavorare anche con Maria un pochettino, tra poco. Quindi sarà piacevole farlo insieme a lei”.

Secondo le ultime indiscrezioni il conduttore televisivo andrebbe a sostituire Gerry Scotti a Tu si Que Vales, nel ruolo di giudice, al fianco proprio di Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi.

Di recente l’amicizia tra Paolo Bonolis e Maria de Filippi è stata sancita anche dalla presenza della conduttrice televisiva come ospite in una puntata di Avanti un altro, dove il presentatore le ha tributato una vera e propria dedica: “In un mondo televisivo dove quasi nessuno dice ciò che pensa, voglio dirti qualcosa cui tengo molto e che non ti ho mai detto. E ti dedico la canzone E Penso a Te”.

Paolo Bonolis ritorna Il senso della vita

Il nuovo progetto televisivo in comune con Maria De Filippi non sarà l’unica novità della prossima stagione televisiva che vede Paolo Bonolis come protagonista. Il conduttore televisivo, infatti, dovrebbe tornare a condurre una trasmissione televisiva a lui molto cara, Il Senso della Vita, come svelato da lui stesso nel podcast Doppio Passo: “Il prossimo anno riprenderò una trasmissione, ‘Il senso della vita’, con una contemporaneizzazione del racconto”.

Il presentatore televisivo, quindi, sarà presente con un doppio appuntamento serale dopo diversi anni da trionfatore nella fascia pomeridiana.