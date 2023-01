Paola Ferrari con un uomo misterioso: aria di crisi col marito Marco De Benedetti

Fonte: IPA Paola Ferrari con un uomo misterioso, crisi col marito

Paola Ferrari e Marco De Benedetti stanno insieme da più di vent’anni. Dapprima l’incontro fortuito a una cena tra amici, poi la scintilla del loro grande amore e, infine, le nozze e la nascita dei figli Alessandro e Virginia. Una storia romantica e longeva nella quale, stando a un’indiscrezione del settimanale Diva e Donna, sarebbe entrato un “terzo incomodo”. C’è aria di crisi nel matrimonio della giornalista sportiva?

Paola Ferrari insieme a un uomo misterioso

Quando sui giornali escono i cosiddetti scoop c’è sempre da prender tutto con le pinze. Specialmente quando la protagonista è una donna come Paola Ferrari, giornalista sportiva dalla brillante carriera e con alle spalle un matrimonio lungo e felice al fianco del marito Marco De Benedetti. Una coppia solida, forte di un grande legame e di un amore lungo 25 anni dal quale sono nati anche due splendidi figli, Alessandro e Virginia.

Eppure le ultime foto pubblicate sul settimanale Diva e Donna e rilanciate dal Corriere dello Sport mettono in discussione tutto. Paola Ferrari è stata pizzicata in compagnia di un aitante uomo misterioso e con il quale sembrerebbe esserci del feeling. Stando a quanto riportato dal settimanale, la giornalista sportiva avrebbe trascorso una romantica serata con il giovane: prima una cena a lume di candela, poi una passeggiata per le vie di Roma. E nel mezzo anche un appassionato bacio.

Nessuna informazione in merito all’identità dell’uomo, solo i dettagli evidenti che emergono dalle foto: alto e moro, fisico prestante e (almeno in apparenza) con qualche anno in meno della giornalista.

Paola Ferrari in crisi col marito Marco De Benedetti

Le voci di corridoio non mancano mai quando si parla di personaggi celebri e amati come Paola Ferrari. La giornalista sportiva è da sempre sotto i riflettori, sia per i look leggendari e uno stile che fa scuola che per la sua brillante carriera. Non sono mancate neanche le occasioni in cui a farla da padrona sono state le polemiche, come nei due casi eclatanti che hanno coinvolto Belen Rodriguez e Diletta Leotta, per citare i più celebri: Paola non ha peli sulla lingua e dire ciò che pensa, la sua verità, da sempre è qualcosa di cui non può fare a meno.

Stavolta, però, l’indiscrezione su questo presunto “terzo incomodo” entrato a gamba tesa nel matrimonio con Marco De Benedetti è tutta un’altra storia. Quello tra la giornalista e l’imprenditore ha sempre avuto l’aria di essere un rapporto solido, di quelli che riescono a superare ogni difficoltà con la determinazione e l’impegno che solo le coppie davvero innamorate possiedono.

Al momento Paola Ferrari non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alle foto pubblicate su Diva e Donna, né sulla presunta crisi con il marito. Ma del resto ognuno ha il diritto di reagire come meglio crede, anche chiudendosi in un sacrosanto silenzio, come ha fatto Elena Sofia Ricci quando si è diffusa la notizia della separazione dal marito dopo 19 anni di matrimonio (mai confermata né smentita). Quando e se i tempi saranno maturi per parlarne, certamente la giornalista sportiva non si tirerà indietro.