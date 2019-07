Paola Di Benedetto, c’è un’ex allieva di ‘Amici’ dietro la rottura con Federico

editato in: da

La rottura tra Paola di Benedetto e Federico Rossi è ormai ufficiale, delle indiscrezioni attribuiscono la fine della relazione a un tradimento da parte del cantante.

Sono passate diverse settimane, da quando l’ex Madre Natura di Ciao Darwin, attraverso il suo profilo Instagram, annunciava la fine della sua relazione con Federico.

“Quando vedo mancare il rispetto non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla” – con queste parole, l’ex naufraga aveva fatto trapelare la sofferenza per la fine di quell’amore. I fan, dopo quella dichiarazione, si sono convinti che dietro l’addio ci sia stato un tradimento da parte di Federico Rossi.

Nonostante il dolcissimo e struggente messaggio d’amore del cantante del duo Benji e Fede, pubblicato sul suo profilo Instagram, non si intravede all’orizzonte alcun riavvicinamento per la coppia.

La motivazione del mancato ripensamento, sarebbe da attribuire alla causa stessa della fine del rapporto: Federico Rossi infatti, avrebbe tradito la modella vicentina. Secondo alcune indiscrezioni rivelate dal settimanale Chi, il cantante si è lasciato andare tra le braccia di una ex protagonista di Amici.

Sarebbe stata Emma Muscat, partecipante della scorsa edizione del talent show di Maria De Filippi, la causa della rottura della coppia.

L’idolo pop infatti, durante un viaggio di lavoro a Malta, avrebbe incontrato di nascosto la Muscat, trascorrendo con la ragazza una notte di fuoco.

Un tradimento scoperto dalla ex naufraga, che ha prontamente lasciato il suo fidanzato.

Da quello che sappiamo, Emma, ha da poco chiuso la relazione con il rapper biondo, conosciuto proprio durante la permanenza ad Amici. Tra i due, c’è stato un rapporto intenso e importante che però gli ha consentito di rimanere amici. Hanno deciso infatti, di comunicare ai fan, insieme, la fine del loro fidanzamento.

Sarà stata quindi davvero la Muscat la causa della rottura tra Paola e Federico? Per il momento, tutto tace e nessuna conferma né smentita, è stata data dai diretti interessati.