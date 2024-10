Paola Caruso: “Mi sposo con Gianmarco”. La rivelazione a Verissimo

Paola Caruso, ospite a Verissimo, si è aperta a Silvia Toffanin su un capitolo della sua vita che sembrava essere stato chiuso per sempre: l’amore. Una storia che si è intrecciata con una confessione delicata e dolorosa, quella di una donna alla ricerca di stabilità e famiglia. “Mi sposerò il 10 luglio 2025”, ha annunciato Paola emozionatissima. L’uomo che ha conquistato il suo cuore è Gianmarco, una figura che, a detta della showgirl, ha saputo abbattere tutte le sue difese.

Il destino di Paola Caruso è arrivato in un hotel

Paola Caruso racconta di come il destino, a volte, tiri fuori dal cilindro le sue magie. Incontrare Gianmarco è stato il classico colpo di scena da soap opera, con i figli dei due protagonisti che hanno rotto il ghiaccio giocando con delle macchinine. Un incontro quasi cinematografico, che ha poi dato il via a qualcosa di molto più profondo: “È stato lui a vedere oltre le mie maschere”, ha detto, evidenziando quanto sia stato essenziale per lei sentirsi accettata, senza filtri o mezze verità.

Per Paola Caruso, Gianmarco rappresenta molto di più che un compagno: è un rifugio sicuro per lei e un punto di riferimento per il figlio Michele. “Lo chiama papà,” ha rivelato, descrivendo come Gianmarco abbia assunto un ruolo di stabilità in un momento in cui tutto sembrava andare in pezzi. Il matrimonio, dunque, non è solo un traguardo personale, ma un modo per consolidare una famiglia in cerca di nuovi equilibri.

La verità che ha sconvolto l’adolescenza

Ma dietro l’apparente serenità, c’è una ferita mai del tutto cicatrizzata. Paola ha raccontato con disarmante sincerità il momento in cui ha scoperto di essere stata adottata, una verità rivelata da un’amica in un litigio.

Da quel momento, la Caruso ha cominciato una lunga ricerca di sé, fatta di scoperte, ribellioni e, alla fine, di accettazione. Un nodo complesso che l’ha portata a vivere una relazione altalenante con i suoi genitori adottivi, tra ribellione e ricostruzione.

Un invito aperto al padre biologico

Anche il capitolo del padre biologico resta aperto. Pur dichiarando di non avere alcuna pretesa nei suoi confronti, Paola ha espresso il desiderio che suo figlio possa conoscere il nonno, sottolineando quanto sarebbe importante per Michele avere una figura di riferimento maschile in più. Un gesto che denota una sensibilità nuova, forse emersa proprio grazie al rapporto con Gianmarco. La showgirl ha rivelato che, nonostante abbia trovato il coraggio di scoprire il nome del padre, non ha mai voluto contattarlo, scegliendo di lasciare la porta aperta per un futuro incontro. “Io lo inviterò al matrimonio, poi vedremo,” ha confidato.

Il ritorno di una figura materna

Durante l’intervista, Paola ha accennato anche a una riconciliazione con la madre biologica, Imma, descrivendo la loro relazione come un percorso in costruzione. Una decisione che ha trovato le sue radici proprio nell’affetto incondizionato del figlio Michele, il quale, a detta della showgirl, ha accolto questa nonna ritrovata con un entusiasmo commovente. “È stato lui che mi ha insegnato questo, perché lui si è legato molto a questa donna”, ha raccontato, ammettendo che la purezza dei bambini spesso insegna agli adulti la capacità di perdonare e ricominciare.

La dichiarazione d’amore di Gianmarco

A sorpresa, Silvia Toffanin ha voluto chiudere l’intervista con un messaggio di Gianmarco, che ha definito Paola “la mia sorpresa più grande”. Parole piene di ammirazione e tenerezza, che hanno strappato all’ex gieffina lacrime e sorrisi, confermando una complicità costruita sui sacrifici e su un’intimità sincera. Forse è proprio questa autenticità, questo sentirsi finalmente visti, che ha permesso a Paola di abbassare le difese e aprire il cuore.