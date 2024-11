Nino Frassica, cosa lo spaventa: “Un giorno sparirò, come Mina”

Il timore di Nino Frassica, di "non riuscire più a fare questo lavoro": la scelta di sparire, proprio come Mina, il cui ultimo concerto risale al 1978

Fonte: IPA Nino Frassica

Un talento indiscutibile. Un siciliano abituato a non chiedere mai, a farsi spazio in punta di piedi e con una battuta sempre pronta. Quelle telefonate a Renzo Arbore, all’inizio della sua carriera, ce le ricordiamo tutti, quando menzioniamo il nome di Nino Frassica: è così che è riuscito a “conquistarlo”. In una lunga intervista, Frassica si è raccontato: il suo passato, il suo presente. Ma anche un futuro dove mette in conto l’ipotesi di sparire, proprio come Mina.

Nino Frassica, il timore di “non riuscire più a fare questo lavoro”

“Sono siciliano, di Galati Marina, frazione di Messina. Sono uno che non ama chiedere, tanto è vero che quando volevo fare l’attore a tutti i costi sognavo di lavorare con Renzo Arbore ma non mi proposi mai”. Così Nino Frassica, al Corriere della Sera, ha commentato la sua timidezza. Ma è proprio questo che ha dato il “La” al suo successo, tanto che Arbore ne ha elogiato il carattere, la personalità, da “grande siciliano”, bravo e generoso con i colleghi.

Classe 1950, l’11 dicembre compie 74 anni. “Ho voglia di vivere: di lavorare, di recitare, di far ridere, di scrivere e di fare scherzi”. Il no più importante della sua carriera è stato a Boris, il progetto che alla fine ha conquistato un successo senza eguali. “Poi me ne sono pentito perché non avevo capito bene quanto fosse intelligente e geniale quella trasmissione”.

C’è, però, una cosa che lo spaventa. Un timore che accomuna molte persone, non solo del mondo dello spettacolo, che nasce dal profondo di noi stessi, ovvero la paura di non riuscire più a fare ciò che amiamo. “Il non riuscire più a fare questo lavoro. Ma ho preso una decisione: quando comincerò a scordarmi le battute o non sarò più in grado di reggere un microfono in mano, sparirò. Come Mina“. Nel 2024, Mina ha compiuto 84 anni: 38 anni sotto le luci dei riflettori, poi il ritiro nel 1978, precisamente il 23 agosto 1978, anno del suo ultimo concerto alla Bussoladomani.

L’amore con Barbara Exignotis

C’è una costante nella vita di Nino Frassica, ed è la moglie Barbara Exignotis, che in lei vede “l’amore di una donna che mi starà accanto nei prossimi anni”, come ha svelato al Corriere. E, riguardo al timore di prima, è proprio Barbara la persona “incaricata” di avvisare Frassica. “Ho pregato Barbara di avvisarmi quando e se comincerò a perdere colpi. Queste cose te le deve dire una persona che ti ama: le produzioni non te lo diranno mai”.

Dal 2018, Frassica è sposato con Barbara: il loro legame, in realtà, è iniziato molto tempo addietro rispetto alla data del matrimonio, esattamente nel 2008, dieci anni prima di essere ufficialmente marito e moglie. La Exignotis è nata nel 1975, quindi ha 25 anni in meno di Frassica. Quest’ultimo non ha avuto figli, né con la Exignotis né con l’ex moglie Daniela Conti (con cui è stato sposato dal 1985 al 1993). Barbara Exignotis ha una figlia, Valentina, a cui è molto legata: la famiglia è stata sotto le luci dei riflettori negli scorsi anni a causa della vicenda del gatto Hiro, sparito misteriosamente.