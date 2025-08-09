La bolognese Nima Benati, fotografa di celebrity e moda, ha costruito una carriera internazionale e un enorme seguito grazie alla sua estetica unica

IPA Nima Benati, come le hanno rubato 100mila euro

Nima Benati, 32enne fotografa di moda bolognese tra le più conosciute in Italia, è stata vittima di un clamoroso furto a Bologna. Mentre si trovava in stazione per prendere un treno, infatti, dei ladri le hanno sottratto una valigia contenente gioielli e diamanti per un valore di circa 100 mila euro. Un colpo messo a segno con l’inganno, che le ha portato via quello che lei stessa ha definito “il frutto di 15 anni di lavoro”. Ma vediamo chi è, cosa fa e come è diventata fotografa.

Chi è Nima Benati

Nima Benati è nata a Bologna il 21 settembre 1992. Fin da bambina sviluppa una passione precoce per la fotografia e per le riviste patinate, nonostante la famiglia, composta da sportivi, inizialmente la indirizzi verso altre strade.

L’attaccamento alle sue origini emiliane resta fortissimo: ancora oggi Nima si definisce orgogliosamente legata ai valori trasmessi dalla famiglia bolognese.

Curiosamente, sostiene di essere timida e insicura nella vita privata, mentre attraverso l’obiettivo riesce a esprimere un lato audace e determinato, con uno stile inconfondibile fatto di colori vividi, dettagli curatissimi e composizioni armoniose. Questa doppia anima l’ha accompagnata fin dagli esordi della sua carriera.

La carriera fotografica tra celebrity e moda

La passione di Nima Benati si trasforma presto in professione. Appena 18enne acquista la sua prima reflex e comincia da autodidatta, improvvisando set fotografici nel salotto di casa e usando amiche e conoscenti come modelle. Il suo talento non passa inosservato: in breve tempo lo stile onirico di Nima, caratterizzato da scenografie curate e colori saturi, attira l’attenzione di diversi magazine di moda e brand prestigiosi. Determinata a sfondare nel settore, investe i primi guadagni nell’affitto di un piccolo studio fotografico e realizza un portfolio che le apre le porte di collaborazioni importanti.

La svolta arriva grazie ai social network: alcuni suoi scatti diventano virali, facendola conoscere a un pubblico più ampio. Tra le prime ad accorgersi di lei ci sono le allora nascenti fashion influencer Chiara Ferragni e Chiara Biasi, che scelgono Benati per curare servizi fotografici e campagne, contribuendo a lanciarne la notorietà.

Da lì in poi, l’ascesa di Nima è stata inarrestabile: la fotografa bolognese ha firmato campagne per maison del calibro di Dolce & Gabbana, Dior e Yves Saint Laurent, senza disdegnare collaborazioni con marchi pop come Puma, Dsquared e Patrizia Pepe.

I suoi lavori sono stati pubblicati su riviste internazionali quali Maxim, Playboy, Vanity Fair, e molte altre. Nel 2017 Nima Benati ha ricevuto a Monte Carlo il premio “Emerging Talent Fashion Award”, ritirato niente meno che al fianco di Naomi Campbell e dei reali di Monaco.

Vita privata, social e stile di vita di Nima Benati

Abituata ai riflettori ma gelosa della propria privacy, Nima Benati tende a mantenere un basso profilo sulla vita sentimentale. Per diversi anni è stata legata al modello Brieuc Breitenstein, spesso apparso come musa e sostegno nei suoi scatti su Instagram.

Di recente, però, il gossip le attribuisce un nuovo amore: secondo indiscrezioni, Nima avrebbe una relazione con il calciatore tedesco (di origini nigeriane) Kevin Akpoguma, difensore dell’Hoffenheim.

Oltre ad avere l’obiettivo fotografico in mano, Nima Benati sa stare anche davanti alla fotocamera: è diventata una vera icona di stile sui social ed è seguitissima come influencer.

Il suo profilo Instagram oggi conta oltre 800 mila follower, incantati dai suoi shooting e dai look glamour che propone. Per lungo tempo il feed di Nima è stato curato come una galleria patinata, fatto di immagini perfette e scenari da sogno.

Di recente, però, ha scelto di mostrarsi anche in veste più quotidiana: accanto alle foto di moda compaiono momenti di vita reale, pensieri intimi e piccole vulnerabilità personali.

Il furto a Bologna: cosa è successo e cosa è stato rubato

La brutta disavventura è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 7 agosto 2025 presso la stazione centrale di Bologna, area Alta Velocità. Nima Benati era appena salita a bordo di un treno Frecciarossa diretto a Milano di rientro da un viaggio di lavoro, quando è stata avvicinata da un ragazzo dall’aria spaesata che dall’esterno del vagone le ha chiesto aiuto.

Il giovane, fingendosi in difficoltà e bisognoso di informazioni, ha attirato la sua attenzione bussando al finestrino. Benati, mossa da gentilezza, si è prodigata per rassicurarlo. Purtroppo era tutto un raggiro: approfittando di quei momenti concitati, un complice del ragazzo è salito a bordo e ha afferrato il bagaglio Louis Vuitton della fotografa, riposto sopra il suo sedile.

In quella valigia c’era un piccolo tesoro: gioielli preziosi (alcuni con diamanti) e borse firmate per un valore complessivo stimato intorno ai 100 mila euro.

Solo una volta giunta a Milano Nima si è accorta del furto. Sconvolta e amareggiata, ha deciso di condividere subito l’accaduto con i follower tramite una serie di Instagram Stories, sia per sfogarsi sia per mettere in guardia altri viaggiatori.