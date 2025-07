Nicole Mazzocato diventa mamma tris, è nata Aurora. Il dolce scatto

IPA Nicole Mazzocato diventa mamma tris

La luce di un nuovo giorno illumina la vita di Nicole Mazzocato. Fiocco rosa in casa dell’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne: la piccola Aurora è finalmente arrivata, portando con sé un’emozione indescrivibile. Nicole è diventata mamma per la terza volta e, insieme al compagno Armando Anastasio, stringe tra le braccia la sua prima figlia femmina.

Dopo i piccoli Paolo e Davide, la famiglia Mazzocato-Anastasio si allarga con l’arrivo di una piccola principessa tutta da coccolare.

L’annuncio della nascita e il significato del nome

La bambina, chiamata Aurora, è venuta alla luce nella notte del 20 luglio 2025 alle ore 1:28, coronando il sogno di Nicole Mazzocato e Armando di avere finalmente una femminuccia dopo due maschietti. L’annuncio della nascita è arrivato direttamente dai profili social di Nicole, che ha condiviso su Instagram tutta la sua gioia con un dolce post dedicato alla neonata. In didascalia, la neo-mamma ha scritto parole colme d’amore: “

Benvenuta Aurora! Non vedevamo l’ora di tenerti tra le nostre braccia! Sarai riempita d’amore”.

La terza gravidanza era stata svelata lo scorso marzo, nel giorno della Festa della Donna: Nicole aveva pubblicato un video di famiglia in cui mostrava una tutina rosa con la scritta “little sister”, rivelando così che il bebè in arrivo sarebbe stato una femminuccia.

Le prime foto di Nicole Mazzocato con Aurora

Nel post su Instagram, Nicole Mazzocato ha pubblicato un carosello di immagini toccanti che raccontano i primi attimi di vita della piccola. In uno scatto vediamo lei e Armando sul letto d’ospedale, abbracciati e raggianti, circondati dai loro due bambini più grandi, mentre tengono la neonata tra le braccia.

Un’altra foto mostra il papà visibilmente emozionato, lo sguardo commosso, con Aurora stretta al petto, e per finire un’immagine immortala la bimba addormentata sul cuore di mamma Nicole in un momento di dolcezza pura.

Curiosamente, solo poche settimane fa Nicole aveva confidato ai fan il desiderio di riuscire a scattare presto una foto tutti insieme, con la nuova arrivata tra le braccia. Ora quel desiderio si è avverato nel più dolce dei modi, regalando alla famiglia il loro primo ritratto a cinque. Queste prime fotografie di famiglia hanno subito sciolto il cuore dei fan: l’annuncio è stato infatti accolto con un’ondata di affetto e tantissimi messaggi di auguri per festeggiare il lieto evento.

Chi è Armando Anastasio, compagno di Nicole Mazzocato

La storia d’amore tra Nicole e il suo compagno, il calciatore 28enne Armando Anastasio, è nata qualche anno fa e si è presto trasformata in un legame solido. Come ha raccontato la stessa Mazzocato, sin dall’inizio entrambi sentivano il desiderio di stare insieme e creare una famiglia.

Un sogno che hanno realizzato in tempi brevi: dopo il primogenito Paolo (nato nel 2022) e il secondogenito Davide (nel 2024), la coppia accoglie ora la loro prima figlia femmina.