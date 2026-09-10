È successo ancora: Naomi Watts è apparsa nel cuore di Manhattan, con un'imperdibile lezione di stile per tutti noi. Il look monocromatico al The Today Show, tra sartorialità e attivismo

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Naomi Watts a New York

C’è bisogno di una certa abilità per convertire un colore austero come il grigio fumo in un manifesto di eleganza rilassata e squisitamente stagionale. Un talento, questo che Naomi Watts ha di sicuro: ce ne ha recentemente dato prova a New York, ospite al The Today Show, scegliendo per la sua apparizione un coordinato destrutturato dalla sartorialità scultorea. Una proposta a dir poco perfetta, la sua, per un guardaroba di transizione come quello di inizio autunno. Vediamolo insieme più da vicino.

Naomi Watts, sartorialità scultorea a New York: il grigio antracite ad un altro livello

È successo di nuovo: Naomi Watts è apparsa per le strade di New York impartendoci l’ennesima lezione di stile. Questo picco di glamour nel cuore di Manhattan, però, non è affatto casuale: piuttosto riflette l’eccezionale momento di grazia che l’attrice sta attraversando.

A cinquantasette anni la star di Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette sta vivendo una vera e propria rinascita professionale, guidata da scelte artistiche sicuramente fortunate, mature e di grande impatto.

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Se la critica internazionale aveva recentemente celebrato la sua straordinaria interpretazione di Babe Paley nella serie antologica Feud: Capote vs. The Swans, che le è valsa una prestigiosa nomination agli Emmy Awards, in ambito cinematografico a farle raccogliere ampi consensi sono stati progetti come il dramma The Friend e l’atteso thriller The Housewife, in uscita a breve. Degno coronamento di questa stagione d’oro, e di una carriera straordinaria, è stata la consacrazione definitiva con la posa della sua stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame. Insomma, come potrebbe mai brillare più di così?

A quanto pare come imprenditrice, nel settore del benessere femminile, e autrice. La star sarebbe infatti stata invitata al The Today Show per parlare del suo libro, Il coraggio di parlarne. Tutto quello che avrei voluto sapere sulla menopausa, dove riporta la sua esperienza diretta con la menopausa precoce.

Nucleo visivo della mise indossata per l’occasione era uno scenografico top senza maniche firmato Petar Petrov, marchio molto amato per la sua capacità di fondere precisione sartoriale e attitudine moderna. Come si vede, la scelta di questo particolare design non solo alleggerisce la figura ma introduce una nota di contemporaneità, che sottrae al completo quella severità tipica dell’abbigliamento formale.

La stessa fluidità geometrica caratterizzava anche i pantaloni coordinati, anch’essi grigi antracite, a vita alta e con gamba dritta, ad enfatizzare la verticalità della silhouette. Spezzavano invece la continuità della nuance neutra la celebre borsa T Signature di Tod’s, in pelle semirigida, declinata in una deliziosa e calda tonalità tortora, e le Pumps Bella di Khaite, dalla texture pitonata in bianco e nero.

A chiudere degnamente il look, ancora, ci pensavano degli occhiali da sole scuri e solo pochi punti luce essenziali, tra cui un sottile bracciale dorato al polso, qualche anello e degli orecchini.

Naomi Watts sulla menopausa precoce: “Non è la fine, ma un nuovo potente capitolo della nostra vita”

Elegante, fiera e soprattutto senza filtri: Naomi Watts al The Today Show non ha solo incantato chiunque la stesse guardando, ma ha trasformato il salotto televisivo in uno spazio di autentica condivisione, abbattendo con grazia e fermezza i cliché sulla menopausa.

Un promemoria potente di come la vera bellezza risieda nella libertà di raccontarsi, ispirando milioni di donne a vivere ogni stagione della vita a testa alta e con straordinaria classe.