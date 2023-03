Naomi Campbell, la Venere osa ancora in passerella: l’abito in cristalli

Naomi Campbell, 52 anni e mille amori. I più grandi erano italiani

Se si è guadagnata l’appellativo di Venere Nera un motivo ci sarà: Naomi Campbell non smette di sorprendere e di incantare con la sua bellezza. Un fascino che sfida il tempo e che a un passo dai 53 anni la rende ancora una delle top model più iconiche di sempre. Naomi ancora una volta è tornata in passerella per Versace, indossando un abito in cristalli davvero mozzafiato.

Naomi Campbell per Versace: divina nell’abito di cristalli

Semplicemente divina: alla soglia dei 53 anni – spegnerà le candeline a maggio – Naomi Campbell continua a incantare le passerelle di tutto il mondo. E lo ha fatto ancora una volta per Versace, maison a cui la Venere Nera è legata da tempo.

Questa volta ha sfilato a Los Angeles durante la presentazione della collezione autunno inverno 2023-2024, in un abito nero lungo semplicemente mozzafiato. Ha rubato la scena a tutte, indossando un capo elegantissimo, impreziosito da un V di cristalli sulle clavicole e sullo scollo a cuore, che scendono a pioggia sul corpetto.

Fonte: Getty Images

Tocco inconfondibile della maison il tocco glam rock, i guanti lunghi in vinile, che danno decisamente una marcia in più all’abito di cristalli, già splendido di suo. Ma è lei, Naomi, la protagonista indiscussa della serata: leggenda delle passerelle, con la sua iconica falcata ha lasciato tutti a bocca aperta, ancora una volta.

La Venere Nera alla Parigi Fashion Week

Naomi Campbell sceglie ormai con cura le passerelle dove sfilare, ma le sue sono sempre apparizioni che catturano: solo pochi giorni fa la top model ha partecipato alla Paris Fashion week, sfilando per Off White e monopolizzando – ça va sans dire – da subito l’attenzione.

Per la Venere Nera un doppio outfit total black: è apparsa prima fasciata in un soprabito con una scollatura profonda; poi con un vestito lungo fino alle caviglie, super aderente e che giocava con le trasparenze. E subito dopo la sua apparizione alla sfilata di Off White ha incantato di nuovo il pubblico parigino aprendo lo show di Alexander McQueen.

Ha indossato un abito bustier nero, lungo fino ai piedi, aderentissimo al suo corpo perfetto, con una una scollatura sagomata e particolarissima. C’è poco da fare: quando arriva lei in passerella, tutto scompare e gli occhi sono puntati solo su di lei.

Naomi Campbell, non solo regina delle passerelle: la laurea onoraria

Iconica, bellissima, un mito irraggiungibile, Naomi Campbell è tutto questo e molto di più. La Venere Nera ha dimostrato infatti di essere non solo la regina delle passerelle, ma una donna che non smette mai di credere nelle proprie capacità.

Dopo essere diventata mamma a 50 anni, ha ricevuto lo scorso luglio una laurea onoraria dalla University for the Creative Arts di Londra per il suo impegno nell’industria fashion a livello globale. Un momento emozionante per lei, che ha voluto celebrare con un discorso toccante.

“Non arrendetevi mai – ha detto durante la cerimonia alla Royal Festival Hall di Londra – , non permettere a nessuno di cambiare il modo in cui vi sentite, di cambiare il corso di ciò che siete, la vostra visione e ciò che desiderate per voi stessi. Ho solo queste tre cose da dirvi per avere successo, sono tre D: dedizione, determinazione, direzione. Non mollate mai”.