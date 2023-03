Naomi Campbell: a 52 anni è ancora la regina delle passerelle

Naomi Campbell, 52 anni e mille amori. I più grandi erano italiani

Naomi Campbell è una extra terrestre. A 52 anni compiuti – 53 a maggio – la Venere Nera, regina indiscussa delle passerelle negli Anni ’90 e 2000, una delle magnifiche quattro, le Fab Four (lei, Linda Evangelista, Claudia Schiffer e Christy Turlington) ovvero le top model più pagate e richieste al mondo, sogno erotico maschile e inarrivabile per ogni donna, ancora oggi resta una regina indiscussa.

Ogni sua apparizione in passerelle, ospite d’eccezione di qualche sfilata, ne è la prova: a distanza di quasi 40 anni dal suo esordio, la falcata inimitabile, la bellezza altera, la sensualità e il graffio della “Pantera Nera” sono gli stessi degli inizi, anzi, rafforzati da maturità ed esperienza.

Naomi è arrivata anche alla Paris Fashion week Womenswear Fall Winter 2023-2024 per partecipare alla sfilata di Off White e ha monopolizzato da subito l’attenzione. Ambientata in un scenario desertico, Naomi è apparsa prima fasciata in un soprabito, con profonda scollatura. Sotto, un vestito lungo fino alle caviglie, aderente e semi trasparente. La Campbell era un sogno, conferma che quando sei sovrumana lo sei a 20 come a 50 anni. Ma sempre sovrumana sei…

