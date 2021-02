Mr & Mrs Smith, il film con Jolie e Pitt diventa una serie tv

editato in: da

Mr & Mrs Smith, il film che fece innamorare Angelina Jolie e Brad Pitt, diventerà una serie tv. I protagonisti non saranno più i divi di Hollywood, ma Donald Glover ePhoebe Waller-Bridge. Era il 2005 quando il film che racconta l’amore passionale fra due spie bellissime e letali, sbarcò al cinema, decretando la nascita dei Brangelina.

La pellicola venne accompagnata dai gossip sulla relazione fra gli attori. Il set fu galeotto poiché all’epoca Brad era ancora sposato con Jennifer Aniston e lasciò la moglie proprio per amore di Angelina. Da allora sono trascorsi anni e molte cose sono cambiate. La Jolie e Pitt hanno formato una delle coppie più invidiate del mondo del cinema, coronando il loro amore con le nozze e i figli. Nel 2019 hanno annunciato il divorzio, accompagnato da una lunga battaglia legale per la custodia dei figli, recriminazioni e gossip.

La serie ispirata a Mr & Mrs Smith uscirà nel 2022 su Amazon Prime Video, ma questa volta nei panni delle spie non ci saranno Angelina Jolie e Brad Pitt, bensì Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge. Il primo è un artista di successo, conosciuto anche nel mondo della musica con il nickname Childish Gambino, la seconda è una sceneggiatrice e attrice molto apprezzata. La serie sarà creata proprio dai due attori, affiancati dalla showrunner Francesca Sloane. L’annuncio è arrivato sui profili Instagram degli artisti e in un messaggi pubblicato dalla piattaforma. “Stiamo parlando di un dream team – ha spiegato Jennifer Salke che guida gli Amazon Studios -. Donald e Phoebe sono tra i creatori e artisti più talentuosi al mondo. Per noi si tratta di un sogno, così come lo sarà per il pubblico in tutto il mondo. Sono due forze della natura che collaborano come un solo grande e potente team creativo. ‘Mr. and Mrs. Smith’ è un film iconico e attendiamo con ansia di vedere la loro versione”.

Per ora non è ancora chiaro quale sarà la trama, nel frattempo i protagonisti si sono divertiti a imitare Angelina Jolie e Brad Pitt nell’iconica foto, glam e molto sensuale, che accompagnò l’uscita di Mr & Mrs Smith, con risultati esilaranti.