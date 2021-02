Angelina Jolie vende all’asta il prezioso regalo di Brad Pitt

editato in: da

Angelina Jolie sembra decisa più che mai a cancellare ogni traccia del passato con Brad Pitt e per farlo ha deciso di mettere all’asta il regalo (da ben 3 milioni di dollari) ricevuto dall’ex marito. Si tratta di un prezioso quadro che, come riporta Page Six, il divo di Hollywood avrebbe regalato ad Angelina nel 2011 dopo aver terminato le riprese di Bastardi senza gloria.

Si tratta di un quadro firmato da Winston Churchill e a cui Brad era particolarmente legato. Un pezzo unico intitolato Il minareto della Moschea della Kutubiyya e realizzato nel gennaio del 1943. Leggenda vuole che il quadro venne dipinto quando Churchill visitò Marrakech, in occasione della Conferenza di Casablanca. Il primo ministro inglese esplorò la città marocchina accompagnato da Roosevelt e al termine del viaggio creò un quadro che decise di regalare proprio al presidente americano.

In seguito il dipinto finì nelle mani di un collezionista del Nebraska, venne poi acquistato da Norman G. Hickman, celebre produttore cinematografico che dopo 15 anni lo cedette alla Jolie Family Collection. Il prezzo del quadro all’epoca si aggirava intorno ai 2,9 milioni di dollari. Il regalo del divo, ricordo dei tempi felici della loro love story, verrà venduto all’asta dalla Jolie, con un prezzo base intorno ai 3 milioni di dollari. Secondo alcune indiscrezioni, la vendita dell’opera farebbe parte di un accordo per la divisione dei beni fra i Brangelina, per altri invece si tratterebbe dell’ennesima sfida di Angelina nei confronti di Brad.

Era il 2005 quando sul set del film Mr. e Mrs. Smith scoppiò la passione fra la Jolie e Pitt. All’epoca lui era ancora sposato con Jennifer Aniston e la coppia finì al centro del gossip. Nel 2014 le nozze, a cui hanno partecipato i sei figli della coppia, poi l’addio, due anni dopo, e un divorzio tumultuoso, segnato da una lunga e dolorosa battaglia in tribunale.

Nell’ultimo periodo sembrava che fra Angelina e Brad fosse tornato il sereno, anche grazie alla decisione dell’attrice di trasferirsi a poca distanza dall’ex marito per consentirgli di trascorrere più tempo con i figli: Maddox, 19, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14, e le gemelle Vivienne e Knox di 12 anni.