Lutto per Gianni Morandi, morto lo storico manager Luigi Zannoni

IPA Gianni Morandi

È un triste giorno per il mondo della musica italiana. Luigi Zannoni, manager e discografico tra i più rilevanti degli ultimi decenni, è morto. Ad annunciarlo con un post social è Gianni Morandi, cui Zannoni ha fatto da manager per oltre 40 anni di carriera. I due erano anche grandi amici. Sono numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono stretti attorno a Morandi in questo momento di dolore, testimoniando l’affetto e la stima che nutrivano per il manager scomparso.

Il messaggio di Gianni Morandi

Gianni Morandi è solito condividere molto della sua vita privata con i fan, attivissimo sui social, mostra la propria quotidianità senza filtri, aprendosi anche nei momenti più difficili. E questo è un triste giorno per il cantante di Monghidoro, costretto a dire addio a uno dei suoi amici più cari. È proprio Morandi a dare la notizia della scomparsa di Luigi Zannoni: “È venuta a mancare una persona a me molto cara, con cui ho collaborato per circa quarant’anni”. Parlando di Zannoni spiega: “Tutto l’ambiente musicale e dello spettacolo lo conosceva e tutti sapevano che lui era il mio principale collaboratore”.

Il loro rapporto, però, era molto di più di una partnership professionale. Zannoni accompagnò Morandi lungo le salite e le inevitabili discese di una carriera lunga e complessa, supportandolo sul palco e restandogli vicino anche nel privato. “Ho condiviso con lui momenti di vita e di lavoro – racconta Gianni – e ha saputo sempre consigliarmi nelle scelte decisive”. Immaginando già l’immensa mancanza che proverà per l’amico, Morandi lo saluta così: “Ciao Luigi e grazie per tutto quello che hai fatto per me”.

Il cordoglio per la morte di Luigi Zannoni

Luigi Zannoni non era solito porsi di fronte ai riflettori, il suo posto era il backstage, dove dava la carica e i giusti consigli ai suoi artisti. Assieme a Gianni Morandi fondò l’etichetta discografica Mormora Music, di cui era proprietario al 5% e amministratore unico. Un nome noto e stimato nel mondo dello spettacolo, così come testimoniato dai numerosi messaggi di cordoglio e affetto arrivati in risposta alla triste notizia annunciata dal cantante di Fatti mandare dalla mamma.

Lasciano un cuore in ricordo dell’amico scomparso l’attrice Elena Sofia Ricci, Fabio Rovazzi – che con Zannoni aveva collaborato in tutti i duetti con Morandi – e Saturnino. Vicinanza e affetto anche da parte di Rudy Zerbi, Francesco Oppini e Valeria Marini. Massimo Ranieri ricorda Luigi come “una bellissima persona” e manda un abbraccio a Gianni e a tutta la famiglia. Un abbraccio di vicinanza e una preghiera per i fammiliari in lutto arrivano anche da Gigi D’Alessio, Filippo Neviani in arte Nek e Frankie hi-nrg mc, all’anagrafe Francesco Di Gesù.