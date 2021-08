Milly Carlucci e Samanta Togni: è calato il silenzio. Parla l’ex ballerina

editato in: da

Samanta Togni compie 40 anni, danza, carriera e vita privata

Milly Carlucci e Samanta Togni hanno, per lungo tempo, lavorato insieme a Ballando con le Stelle. Un rapporto, il loro, che sembrava essere fondato non solo sulla collaborazione professionale, ma anche sull’amicizia. Dopo l’addio della ballerina al celebre show di Rai 1, però, qualcosa deve essere cambiato.

La decisione di Samanta Togni di lasciare Ballando con le Stelle aveva lasciato tutti sorpresi. Nessuno, però, poteva immaginare che il rapporto con la Carlucci si sarebbe potuto mai incrinare. Tuttavia, a rendere noto che i rapporti con la conduttrice sono cambiati, è proprio l’ex ballerina dello show.

Confidandosi alle pagine del settimanale DiPiù, Samanta ha parlato della Carlucci, rivelando che, pur provando una profonda stima per lei, non si sentono più da diverso tempo. Insomma, tra le due è calato il silenzio dopo che la Togni ha lasciato lo show. In cerca di nuovi stimoli, infatti, aveva chiesto alla conduttrice di poter cambiare ruolo a Ballando con le Stelle. Avrebbe preferito far parte della giuria dello show.

Un’ipotesi che, però, non si è mai realizzata e che ha spinto l’ex ballerina a cercare nuove opportunità altrove, senza mai rinnegare l’importanza che Ballando con le Stelle e Milly Carlucci hanno avuto per la sua carriera. Con la conduttrice, che non è era presente al suo matrimonio con Mario Russo, oggi però la Togni non ha alcun tipo di rapporto.

Se sento ancora Milly? No – ha dichiarato -, ma è una delle persone di cui ho più stima. Ballando con le Stelle è nel mio cuore e l’ultima edizione l’ho guardata tutta, dal divano della mia casa.

La Togni, poi, ha commentato anche un altro recente clamoroso addio a Ballando con le Stelle. Quello di Raimondo Todaro, che con la Carlucci ha anche avuto un acceso botta e risposta sui social. Come riferito in un’intervista al magazine Super Guida Tv, Samanta ha affermato che quella del suo collega è una scelta personale e che, pur non conoscendo le dinamiche che hanno portato alla rottura tra la presentatrice e il ballerino, a lui augura il meglio.

La Togni, ora, è concentrata sul suo futuro, in cui vede solo la conduzione. La danza rimane nel suo cuore, ma non tornerà più in pista. Prossimamente, potremo vederla in un nuovo programma di cucina su Rai2, Cook50. Per lei si tratterà di una vera e propria sfida che ha accolto con grande entusiasmo: riuscirà a superarla?