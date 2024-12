Fonte: IPA Milly Carlucci

La stagione 2024 di Ballando con le stelle si avvia a conclusione e, quindi, anche per Milly Carlucci è tempo di bilanci. La conduttrice di Rai1 ha vissuto un’edizione fenomenale, fatta di grandi concorrenti e di ascolti ottimi, ma anche di tanti imprevisti. A partire dall’infortunio di Nina Zilli, che ha lasciato Pasquale La Rocca senza ballerina, per finire con l’uscita in diretta di Guillermo Mariotto che si è trasformata rapidamente in un caso. Ma qual è il suo futuro in Rai? Il sogno è quello di un altro programma, magari proprio Il Cantante Mascherato.

Le parole di Milly Carlucci su Guillermo Mariotto

“È inutile nascondersi dietro a un dito: il momento in cui sono rimasta senza Mariotto in studio è stato di difficoltà per me. Oltre a non capire cos’era successo, mi sono preoccupata per lui perché non è certo una persona capace di fare cose simili. A differenza di altre questione che siamo riusciti a gestire dietro le quinte, lì mi sono trovata scoperta. Non c’era, però, molto da fare. A parte accettare la cosa e andare avanti”, ha dichiarato Milly Carlucci a Vanity Fair, tornando sul caso Guillermo Mariotto che ha tenuto banco nelle ultime settimane.

Di certo non si sarebbe aspettata una sorpresa di questo tipo, anche perché si tratta di un unicum nella storia di Ballando con le stelle, ma la sua modalità di gestione non è piaciuta proprio a tutti, tanto da paragonarla all’uscita di scena di Angelo Madonia: “Sono due situazioni completamente diverse. La situazione di Angelo nasce da una vicenda interna che ha a che fare con il nostro modo di relazionarci ai concorrenti: quello che chiediamo a un maestro è di prendersi in carico l’allievo in tutti i momenti possibili per creare insieme un team”.

E ancora: “Se questa missione viene messa in discussione, noi dobbiamo intervenire, perché viene meno uno dei principi del programma e diventa un brutto precedente per quelli che stanno intorno. Il maestro di Ballando non è un computer, ma un coach che plasma una persona, che la supporta mentalmente e che la fa sentire protetta, soprattutto nel dietro le quinte. Purtroppo non siamo riusciti a risolvere il problema nel corso delle settimane”. La conduttrice ha inoltre ribadito che Guillermo Mariotto sta attraversando un momento di grande difficoltà di cui non si sente di parlare.

Teo Mammucari e il caso Belve: “A Ballando? Un angelo”

Nelle considerazioni finali su quest’edizione di Ballando con le stelle non poteva mancare il suo pensiero su Teo Mammucari, che nel 2023 è stato uno dei concorrenti di punta di Ballando con le stelle. Era arrivato in finale con Anastasia Kuzmina ma non erano comunque mancate le tensioni con la giuria. Niente a che vedere con l’intervista (mancata) a Francesca Fagnani a seguito della quale si è scatenato un vero e proprio putiferio.

“Un angelo. Chiaramente ha fatto il suo show davanti alla giuria perché Teo è uno showman, una persona che fa spettacolo e che si allarga, polemizza, critica, fa battute e si commuove. Sono andata a vederlo a teatro e adoro la sua capacità di chiacchierare e di intrattenere: e poi, dipende sempre da ciò che ti aspetti dalle persone. Da Teo non puoi aspettarti uno scolaro disciplinato con il fiocchetto al colletto. Teo è quello che fa satira, che fa la battuta pepata, ma è la sua maniera e il suo modo di essere”, ha dichiarato su di lui, che nel frattempo ha deciso di prendersi una pausa dalla tv.