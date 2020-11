Michelle Hunziker svela un retroscena su Gerry Scotti: “Ero preoccupata”

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Preoccupata per l’amico e collega Gerry Scotti: Michelle Hunziker ha confessato come ha vissuto la situazione quando il conduttore ha scoperto di essersi ammalato di Covid-19.

La showgirl ne ha parlato nel corso di una diretta Facebook con Il Fatto Quotidiano durante la quale ha svelato come ha vissuto i momenti della malattia del collega di conduzione a Striscia La Notizia. “ Gerry mi ha fatto prendere un po’ di paura quando si è ammalato di Covid – ha spiegato la showgirl italo – svizzera -. Più mi tranquillizzava e più mi preoccupavo. Poi ho letto la sua intervista sulla sua esperienza ed è stata una cosa davvero brutta per lui. Ci ha fatto preoccupare un pochino”.

Gerry Scotti aveva annunciato di essere positivo al Covid-19 in un post su Instagram, in cui spiegava ai suoi fan: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”. Poi il ricovero in ospedale e l’indiscrezione, smentita dall’ufficio stampa, del trasferimento in terapia intensiva.

Il popolare presentatore però ora sta bene ed è tornato a casa come aveva annunciato, sempre tramite un post, in cui aveva voluto ringraziare tutti. Della sua battaglia contro il Coronavirus ne aveva parlato in un’intervista al Corriere della Sera raccontando anche di quando gli era stato consigliato il ricovero e di quei giorni di degenza, vissuti a distanza insieme a Carlo Conti anche lui in ospedale per la stessa ragione.

E Michelle Hunziker, che con Gerry Scotti tornerà in televisione alla guida di Striscia la Notizia in primavera, ha spiegato di essersi preoccupata per la salute dell’amico.

La showgirl ai microfoni de Il Fatto Quotidiano ha raccontato dei progetti in corso: da un programma in Germania, fino a un one woman show che dovrebbe andare in onda quanto la situazione sanitaria migliorerà.

Insomma tanti progetti per la conduttrice che al momento è impegnata con All Together Now, il game show musicale che è giunto alla terza edizione. La trasmissione quest’anno si è presentata con qualche novità, come la giuria vip composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo.