Gerry Scotti lascia l’ospedale, il messaggio su Instagram: “Finalmente a casa”

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Dopo lunghi giorni d’attesa, finalmente Gerry Scotti rompe il silenzio: è appena tornato a casa dall’ospedale dove era stato ricoverato per gestire al meglio i sintomi del Coronavirus, proprio come accaduto al suo collega Carlo Conti. Ora che il peggio è alle spalle, il conduttore è riapparso su Instagram.

“A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me” – ha scritto Gerry Scotti sui social, a didascalia di una foto che lo vede, ancora con il cappotto, impegnato a farsi un selfie allo specchio – “Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò”. Le sue sono semplici parole di ringraziamento per tutte le persone impegnate in prima linea nella lotta contro questo virus terribile, ma hanno suscitato grande gioia in tutti i fan.

Da tempo infatti aspettavamo questo momento: il conduttore era ricoverato in ospedale già da diversi giorni, e proprio di recente si era temuto per le sue condizioni di salute. Sul web aveva iniziato a circolare un’indiscrezione preoccupante, secondo la quale Gerry Scotti sarebbe stato trasferito in terapia intensiva a causa dell’aggravarsi della sua situazione. Notizia, quest’ultima, smentita dall’ufficio stampa del popolare presentatore.

“A grandi linee, ha avuto un decorso simile a quello di Carlo Conti” – ha spiegato Massimo Villa a FanPage – “È stato ricoverato perché ha preso il Covid in maniera abbastanza tosta, ma non è mai stato a rischio”. Il suo collega, in effetti, ha seguito un iter pressoché uguale: inizialmente era asintomatico, ma ben presto sono arrivati i sintomi e ha preferito farsi ricoverare per tenere sotto controllo la malattia. E proprio come Conti, che è tornato a casa la scorsa settimana, anche Gerry Scotti ha finalmente lasciato l’ospedale.

Per lui tutto aveva avuto inizio lo scorso 26 ottobre, quando aveva annunciato – sempre su Instagram – di essere risultato positivo al Covid. Da quel momento si è messo in isolamento presso la sua abitazione, prestando molta attenzione alle misure di sicurezza necessarie per non diffondere il contagio. Per questo motivo Gerry non è stato presente ad alcune delle registrazioni di Tu Si Que Vales, dove è comparso su uno schermo posizionato sulla sua solita poltrona.