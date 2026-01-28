Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Al debutto de Le cose non dette, dramma che segna il ritorno ufficiale di Gabriele Muccino dopo una pausa lunga un paio d’anni, manca sempre meno ma per il momento è ancora tempo di anteprime: alla proiezione speciale anticipata di lunedì 26 gennaio, a Milano, presso il Cinema Colosseo, di fianco all’autore romano c’era il cast del film al completo e sul red carpet hanno sfilato numerosi volti del mondo dello spettacolo: ad attirare l’attenzione un po’ più di altre, però, è stata Michelle Hunziker grazie al suo total black scintillante. Vediamolo più da vicino.

Michelle Hunziker, look total black con accento luminoso sul red carpet

Tra gli ospiti stellari che hanno popolato la première milanese de Le cose non dette c’era ovviamente anche Michelle Hunziker, che con il suo caratteristico sorriso contagioso ha posato per i fotografi sul tappeto rosso del Cinema Colosseo.

A colpire nel segno, come di consueto del resto, è stata l’eleganza fine ma seducente della conduttrice: la vediamo in foto indossare una tenuta total black dal non so che di maschile, firmata Armani, composta da ampio blazer strutturato, con inserti luminosi e revers satinati a contrasto, e micro shorts e top al di sotto.

Collant velate ed alti stivali slouchy in pelle nera chiudevano il look in tutta coerenza, aggiungendovi persino un filo di sensualità extra, mentre una piega liscia dall’aspetto naturale ed un make-up con focus sugli occhi e labbra leggermente glossate costituivano il lato beauty.

Michelle Hunziker ha compiuto 49 anni: tutto sulla mise rosso fuoco da degna “Birthday Girl”

Come sappiamo Michelle Hunziker ha da pochissimo compiuto 49 anni: ma come avrà celebrato questo giorno speciale? Ovviamente con un mega party, in realtà molto intimo, organizzato durante lo scorso weekend in compagnia delle amiche di sempre e delle persone a lei più care.

Per l’occasione, e ce lo aspettavamo, la conduttrice ha scelto un look da vera diva, che salta all’occhio nell’accurato riassunto social: proprio come alla prima cinematografica milanese, la vediamo ancora in una mise monocolore ma questa volta è il rosso ad essere il grande protagonista. Si trattava di un favoloso abito lungo targato Ferragamo, con maniche lunghe, gonna dalla silhouette a tulipano e collo alto. A conferire al tutto ancor più sensualità erano alcuni profondi spacchi posti sui lati, esattamente dove il maxi dress è ripreso con drappeggi e pieghe.

Erano rosse, infine, anche le scarpe con tacco altissimo a stiletto e punta acuminata, laccate e particolareggiate da dettaglio di cinturini sul dorso del piede, firmate da Casadei. Una uniforme da degna “Birthday Girl”, non c’è dubbio.

Una scelta fortuita, quella del colore? Assolutamente no. Il rosso è molto più che un trend stagionale: parliamo di un grande classico, incapace di tramontare ma bravissimo a rinnovarsi. Una presenza costante, dunque, che si reinventa senza perdere mai la sua insita forza, simbolo di potere, energia e carisma. Non a caso sulle passerelle di stagione sono stati in moltissimi a proporre total look fiammanti, o almeno dettagli, pensati appositamente per quelle donne che amano indossare l’audacia.

Ferragamo aveva fatto sfilare capi e accessori scarlatti su di una distesa di petali ton sur ton, in omaggio al Dna creativo della maison, e lo stesso era stato per Jacquemus. Insomma, sembra che questo 2026 voglia la nuance emblema della passione al centro della scena: poteva Michelle Hunziker non ricorrere a lei per il proprio compleanno?