Michelle Hunziker cambia look, il nuovo biondo luminoso per le feste

I preparativi in vista del Natale sono già iniziati per Michelle Hunziker: la conduttrice ha cambiato colore di capelli per festeggiare degnamente il periodo. Tutti i dettagli del nuovo look

Fonte: IPA Michelle Hunziker

Non vi è davvero modo migliore che affacciarsi al clima festivo dando una rinfrescata al proprio look, specie per un’amante del Natale come Michelle Hunziker: la conduttrice ha fatto appena in tempo a rientrare in Italia, reduce da una spensierata vacanza in Svizzera in compagnia di figlie e amiche, e la prima tappa al suo ritorno è stata la parrucchiera. Il nuovo look? Te lo sveliamo subito, solo un momento.

Michelle Hunziker ancora più bionda in vista del Natale

Chi la segue sa quanto il Natale, per Michelle Hunziker, sia uno dei momenti più importanti dell’anno. Mai come in questi speciali giorni si trova il tempo di riunirsi in una sola e grande compagnia, completa come da tradizione d’ogni membro della sua famiglia allargata. Per lei il conto alla rovescia è iniziato prima del previsto: come documentato sui social, l’albero di Natale ha preso posto in casa sua con largo anticipo, decorato di soffici peluche al posto delle pallin:

Il risultato? Nessun taglio radicale, almeno per il momento. La showgirl ha deciso di mantenere ancora per un po’ il suo amato long bob, lo stesso che ha stravolto la sua lunga chioma naturalmente dorata qualche anno fa, ma ha preferito enfatizzarlo ancor di più intervenendo sul colore.

La scelta, di comune accordo con gli esperti, è ricaduta su di un biondo platino davvero luminoso a regalarle tutta l’energia necessaria per addentrarsi nel nuovo anno con lo spirito giusto.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: il tenero tatuaggio in comune

Questa, però, non è la sola novità ad aver cambiato – seppur impercettibilmente – l’immagine di Michelle Hunziker in tempi recenti. È passata soltanto qualche settimana da quando lei e la figlia appena ventottenne hanno deciso di comune accordo di darsi ad un tenero tatuaggio mamma-figlia.

Come fedelmente racconta il profilo Instagram delle due, il soggetto inciso sulla pelle è stata una frase: “Liebe Ohne Leiden”, amare senza soffrire.

“Ti auguro un amore rispettoso, pieno di complicità, romantico, una persona che rappresenta un “plus” nella vita, con cui condividere le follie, le avventure più strane, i viaggi. Vedere il mondo insieme e condividerne la bellezza. Un amore in cui ci si occupa uno dell’altro, un amore protettivo e virtuoso perché gioisci del successo del tuo partner…l’amore come lo vedo io pieno di luce e privo di sofferenza.

Liebe ohne Leiden

Un augurio d’ amore di una mamma per sua figlia (che l’ha già trovato) e di una figlia per sua mamma (che lo troverà) ti amo”, questa la dolce dedica della conduttrice ad Aurora Ramazzotti.