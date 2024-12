Michelle Hunziker single: “Il mio uomo ideale”. E parla di Eros Ramazzotti

Fonte: IPA Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è in un momento speciale della sua vita: l’abbiamo vista in televisione a Andrea Bocelli 30 – The Celebration, dove ha confermato ancora una volta la sua bravura alla conduzione. Ma un po’ più complicate sono le faccende di cuore, o almeno: al momento, la conduttrice è single. Non ci sarebbe nessuno al suo fianco, su sua stessa ammissione. In una lunga intervista insieme alla figlia Aurora Ramazzotti, prossima alle nozze con il fidanzato storico Goffredo Cerza, ha parlato del suo uomo ideale, oltre a spiegare i rapporti con Eros Ramazzotti oggi. Per chi ci ha sempre sperato: no, nessun ritorno di fiamma.

Michelle Hunziker single, il suo uomo ideale

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si sono raccontate in una lunga intervista al sito tedesco Der Spiegel. Nel presente della conduttrice non c’è un uomo al suo fianco: da mesi, è single. Ne aveva parlato anche a Verissimo, dall’amica Silvia Toffanin. Ma come dovrebbe essere il suo uomo ideale? Cosa sogna la Hunziker? Un rapporto molto simile a quello che la figlia Aurora ha con il fidanzato storico Goffredo Cerza, suo futuro marito.

L’intervista è arrivata poco tempo dopo il tatuaggio che mamma e figlia si sono fatte insieme: “Liebe ohne Leiden”, che si traduce con “Amore senza sofferenza”. Ma è davvero possibile? Secondo Aurora è del tutto possibile e, anzi, spera che la mamma possa trovare il suo amore senza sofferenza, dopo l’ultimo rapporto che ha chiuso.

“Mi piace un uomo galante. Voglio sentirmi donna. Amo i complimenti. Mi piace che un uomo mi corteggi e mi faccia sentire protetta. Non parlo di protezione economica”. Ma non solo, perché ha intenzione di non soffrire più. “Non è facile trovare una persona che guardi nella stessa direzione. Qualcuno che renda davvero più bello il mio mondo. Specialmente alla mia età. Amare significa condividere il tempo che si ha, e ogni amore autentico deve basarsi sul rispetto. Solo così l’amore senza sofferenza è possibile”.

Ovviamente la priorità rimangono le figlie e il nipotino Cesare Augusto. “Voglio un uomo che sia sereno con se stesso, soddisfatto della sua vita, a prescindere da ciò che ha raggiunto. Qualcuno con cui divertirsi, ma anche capace di dire: ‘Non preoccuparti, ci penso io’”.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, il rapporto oggi

Tanti amori, flirt e due matrimoni: quello con Eros Ramazzotti, durato dal 1998 al 2009 e dal quale è nata la figlia Aurora, e il secondo con Tomaso Trussardi, finito nel 2022, dopo la nascita delle figlie Sole e Celeste. Molti fan, però, hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma tra la Hunziker e Ramazzotti. Nulla di più lontano dalla realtà, secondo le parole della conduttrice al sito tedesco. “Lui c’è sempre per me. E io ci sarò sempre per lui. È come un fratello per me. Forse Aurora non lo sa, ma tra noi c’è un legame speciale. A volte è incredibile: quando non ci sentiamo per un po’ e magari non sto bene, mi arriva un suo messaggio, ‘Ciao, come stai?’”. Sono una famiglia, lo rimarranno per sempre.