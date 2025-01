Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme, perché si parla di ritorno di fiamma

Fonte: Ansa Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Bastano dei gesti affettuosi, catturati dai paparazzi, per parlare di ritorno di fiamma? Questo è uno degli argomenti più classici del gossip: una foto, una prospettiva, un abbraccio con slancio o un bacio sulla guancia, e subito ci si chiede: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono di nuovo vicini? A lui è stata legata dal 2012 al 2022, fino a quando hanno annunciato la separazione con una nota su Ansa. Oggi la Hunziker si è detta single, ma non ha mai smesso di sognare l’amore né di cercarlo. E allora perché si parla di ritorno di fiamma?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, perché si parla di ritorno di fiamma

Sono tante le ex coppie dello spettacolo per cui i fan provano ancora oggi un affetto particolare, con la speranza di poterle rivedere di nuovo insieme. Perché di questo si parla, ovvero di speranza e nulla più: non pochi mesi fa, Michelle Hunziker, ospite a Verissimo, ha detto di essere single. “Non ho ancora trovato qualcuno con cui creare la complicità che hanno mia figlia Aurora e il compagno Goffredo”. Sono stati i paparazzi del settimanale Oggi a “beccare” la conduttrice insieme a Tomaso Trussardi, sotto casa dell’imprenditore.

“Che bacio al suo ex marito Tomaso“, ha scritto il settimanale. Al rientro dal viaggio in Lapponia, dove la Hunziker ha ammesso di aver realizzato un sogno insieme alle figlie, Sole e Celeste, ecco che dei teneri e affettuosi gesti hanno alimentato le voci di un presunto ritorno di fiamma. Ma c’è sempre l’alternativa, l’altra strada, quella più probabile: Michelle e Tomaso hanno trovato il loro equilibrio tra ex, anche e soprattutto per l’amore verso la famiglia che hanno creato, per le figlie.

Michelle Hunziker single, le dichiarazioni sul suo uomo ideale

Gli scatti che ritraggono Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme, alla fine, rimandano un ritratto familiare disteso, e del resto la conduttrice ha mantenuto un ottimo rapporto anche con il suo ex storico, Eros Ramazzotti. A tal proposito, anche con Eros spesso si è parlato di “ritorni di fiamma”, che puntualmente sono sempre stati smentiti. Nel cuore della conduttrice, almeno per il momento, non ci sarebbe nessuno: solo la speranza di trovare il suo “uomo ideale“, quella persona con cui instaurare un rapporto sincero, leale. Un legame simile a quello che la figlia Aurora Ramazzotti ha con Goffredo Cerza, con cui convolerà presto a nozze.

A Spiegel, aveva detto: “Mi piace un uomo galante. Voglio sentirmi donna. Amo i complimenti. Mi piace che un uomo mi corteggi e mi faccia sentire protetta. Non parlo di protezione economica. Non è facile trovare una persona che guardi nella stessa direzione. Qualcuno che renda davvero più bello il mio mondo. Specialmente alla mia età. Amare significa condividere il tempo che si ha, e ogni amore autentico deve basarsi sul rispetto. Solo così l’amore senza sofferenza è possibile. Voglio un uomo che sia sereno con se stesso, soddisfatto della sua vita, a prescindere da ciò che ha raggiunto. Qualcuno con cui divertirsi, ma anche capace di dire: ‘Non preoccuparti, ci penso io’”.