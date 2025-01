Michelle Hunziker realizza il suo sogno con le bambine: “Abbiamo pianto di gioia”

Fonte: IPA Michelle Hunziker e le figlie

Cosa c’è di più magico di realizzare un sogno nel cassetto, soprattutto nel periodo delle feste? È quello che è successo a Michelle Hunziker, in vacanza in Lapponia con le figlie Sole e Celeste: la conduttrice sognava di poter ammirare l’aurora boreale con le sue bambine. Un sogno che ha esaudito, documentandolo su Instagram.

Michelle Hunziker in Lapponia con le figlie Sole e Celeste

Tutto è rientrato dopo il piccolo incidente di Sole, che si è rotta un dente. Abbracciata alle sue figlie, Michelle Hunziker sui social ha raccontato il suo viaggio in Lapponia con le figlie: “Quante sere abbiamo sognato con le mie bambine di vedere le aurore boreali dal vivo, di essere così fortunate da intraprendere un viaggio di 4 giorni e poter assistere a uno degli spettacoli più belli della natura. Abbiamo pianto insieme dalla gioia e ce lo ricorderemo per sempre”.

Fonte: IPA

La conduttrice non è solita pubblicare scatti delle figlie più piccole, nate dal precedente matrimonio con l’ex marito Tomaso Trussardi. Ma per il viaggio in Lapponia ha fatto una vera eccezione, probabilmente spinta dalla felicità e dalla gioia di aver vissuto uno degli spettacoli e delle esperienze più magiche della vita. Il 2025 è iniziato all’insegna della famiglia per lei, di quell’amore totalizzante che prova per le sue figlie, Sole e Celeste, ma anche Aurora Ramazzotti, che l’ha resa nonna di Cesare nel 2023. Al momento la Hunziker si è dichiarata single, ma in ogni caso l’amore nella sua vita non manca decisamente.

I dettagli della vacanza in Finlandia con le figlie

“Il sole sorge alle 10 e in questo periodo tramonta alle 14. Zuppa lappone con panna, carote, patate e salmone. Oggi avrò ingerito 6mila calorie ma ne ho bruciate 7mila con questo freddo”, su Instagram si è concessa di raccontare dei dettagli in merito alla vacanza, non solo aurore boreali ma anche un safari invernale, per andare alla ricerca delle renne, “aiutanti” di Babbo Natale.

L’Universo sembra aver ascoltato il sogno della Hunziker e delle sue figlie, regalando uno spettacolo unico: “Questo momento ci rimarrà impresso per sempre”, ha scritto nelle stories. “In un quarto d’ora la natura ci ha regalato questo spettacolo”. In effetti, si è regalata una di quelle vacanze che ricorderanno per sempre: tante le attività che stanno facendo insieme, e per l’occasione la Hunziker ha affittato una casa che è stata costruita con travi di legno all’interno e all’esterno.

Oggi al suo fianco non c’è nessuno, ma la Hunziker non ha mai smesso di credere nel vero amore. A Spiegel, settimanale tedesco, ha spiegato di non voler soffrire più, auspicando un “amore senza sofferenza”, e raccontando il suo uomo ideale, ovvero galante. “Voglio sentirmi donna. Amo i complimenti. Mi piace che un uomo mi corteggi e mi faccia sentire protetta. Non parlo di protezione economica. Non è facile trovare una persona che guardi nella stessa direzione. Qualcuno che renda davvero più bello il mio mondo. Specialmente alla mia età. Amare significa condividere il tempo che si ha, e ogni amore autentico deve basarsi sul rispetto. Solo così l’amore senza sofferenza è possibile”.