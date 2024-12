Fonte: IPA Michelle Hunziker

Le vacanze dei Vip sono sempre particolarmente seguite, tanto da chi li apprezza quanto da chi li critica. Lo sa bene Michelle Hunziker, che ha deciso di giocare d’anticipo e parlare in prima persona di una disavventura avvenuta a un membro della sua famiglia, sua figlia Sole. Un problema di certo fastidioso, che però è stato rapidamente risolto.

Dente rotto per Sole

Tutti gli esperti di gossip sono stati anticipati dalla diretta interessata. Michelle Hunziker ha infatti svelato via Instagram il piccolo incidente che ha visto coinvolta sua figlia Sole, nata dall’unione con Tomaso Trussardi. In vacanza in famiglia sulle Dolomiti, la celebre conduttrice svizzera ha voluto calorosamente ringraziare il suo salvifico dentista, ancora una volta intervenuto in tempi rapidissimi.

“Cura tutta la mia famiglia da quando ho 19 anni. Ci ha salvati ancora. Sole si è rotta l’incisivo ieri. Già ricostruito”. Questo il commento nel breve video pubblicato, che vede apparire in primo piano il dente rotto della bambina.

Il professionista ha operato d’urgenza e in pieno periodo di vacanze natalizie, spiegando nel filmato: “Ho ricostruito tutta questa parte, impiegando circa nove colori”. Scena conclusa con un abbraccio caloroso da parte di mamma Michelle, rincuorata per il dente di sua figlia.

Vacanze sulle Dolomiti

Michelle Hunziker tiene aggiornati i tanti fan sui suoi spostamenti. Attualmente è impegnata in una vacanza invernale sulle Dolomiti, dove festeggerà l’arrivo del 2025. Quest’anno però non c’è al suo fianco la figlia Aurora Ramazzotti, che ha scelto di cimentarsi in un viaggio un po’ più esotico. È infatti insieme al compagno Goffredo e al primogenito Cesare in Thailandia.

Al suo fianco, però, la conduttrice ha le altre figlie, Sole e Celeste, così come alcuni amici. Una è stata anche immortalata in una storia poco dopo il racconto dell’incidente del dente rotto: “La mia Gra, sempre presente in tutte e avventure”.

Per quanto riguarda l’amore? Michelle Hunziker ha tracciato il profilo del suo uomo ideale. Intervistata di recente da Spiegel, ha svelato di volere un compagno galante, capace di corteggiarla e che, al tempo stesso, rappresenti per lei un rifugio nei momenti delicati. Insomma un uomo che la faccia sentire protetta e compresa.

È però consapevole della difficoltà dell’impresa: “Non è facile trovare una persona che guardi nella stessa direzione. Qualcuno che renda davvero più bello il mio mondo. Specialmente alla mia età”. Per lei amare vuol dire condividere il tempo che si ha a disposizione, avendo rispetto l’uno per l’altra e viceversa: “Solo così è possibile l’amore senza sofferenza”. Di storie ne ha avute tante ma di relazioni serie soltanto due, quella con Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi. A soli 47 anni non è di certo giunto il tempo di gettare la spugna in amore.