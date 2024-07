Fonte: IPA Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è felicemente single da qualche mese. Archiviato il breve flirt con l’osteopata Alessandro Carollo, la conduttrice svizzera si sta godendo il nipotino e l’intera famiglia come una donna libera. Una condizione che le mancava da tempo, visto che subito dopo la separazione da Tomaso Trussardi aveva iniziato una breve storia d’amore con il medico sardo Giovanni Angiolini. Ed è con lui che è stata pizzicata per le vie di Milano, in una reunion abbastanza insolita se consideriamo come si erano lasciati.

Michelle Hunziker, cosa c’è dietro l’incontro con Giovanni Angiolini

Si sono frequentati per un breve periodo e ora sono stati visti nuovamente insieme. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono ritrovati per le vie di Milano a due anni dalla loro separazione, e c’è chi pensa già che si tratti di un ritorno di fiamma. I diretti interessati non hanno commentato quanto accaduto ma sembra comunque difficile che possano tornare insieme. Lei è felice e realizzata nella sua vita da single e non pare che stia considerando di ricominciare.

Potrebbe trattarsi di un rapporto d’amicizia che si è mantenuto stabile nonostante l’amore sia finito da molto tempo. Non ci sarebbe nulla di strano: basti pensare al rapporto che la conduttrice svizzera ha costruito (con fatica) con il suo ex marito Eros Ramazzotti e padre della sua primogenita Aurora, mentre con Tomaso Trussardi sta crescendo le sue figlie Sole e Celeste che si dividono tra la mamma e il papà.

Non aveva neanche commentato la fine della breve relazione con Alessandro Carollo, che era durata qualche mese, preferendo mantenere la giusta riservatezza per il bene della sua famiglia ma anche per proteggere lui che invece era apparso molto risentito per la fine di un amore dal quale si aspettava di più. Michelle Hunziker è tornata single e sta già pensando al ritorno in tv annunciato nel corso della presentazione di palinsesti Mediaset.

La storia con Giovanni Angiolini

Il legame con l’ortopedico sardo era durato poco ma era finito immediatamente sui giornali. La loro frequentazione era finita immediatamente sulla copertina di Bild, che per primo aveva lanciato l’indiscrezione facendo andare in fumo ogni prospettiva di privacy da parte della coppia. Da quel momento non si erano più nascosti e anzi erano stati visti più volte insieme e fino all’estate di quell’anno.

Purtroppo, come accade spesso, l’amore non è durato e hanno preferito dividere le loro strade. Lei nel frattempo ha trascorso alcuni mesi da single e ha ricalibrato la sua vita in base agli importanti cambiamenti che l’avevano stravolta fino quel momento. È anche diventata nonna, realizzando il desiderio che aveva da sempre. Cesare, il bambino che sua figlia Aurora Ramazzotti ha avuto da Goffredo Cerza, sta crescendo rapidamente e lei non potrebbe esserne più felice.

Sull’incontro con Giovanni Angiolini non ci sono ombre, o per meglio dire, non ci sono proprio dubbi: l’amore che finisce può trasformarsi in qualcosa di diverso. E loro possono dimostrarlo. Nessun ritorno di fiamma, quindi, ma solo la voglia di trascorrere un po’ di tempo insieme. Come ai vecchi tempi.